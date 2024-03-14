Семь способов укрепить отношения, которые подойдут абсолютно всем

Каждый человек уникален, как уникальны и отношения двух людей. И все же человеческая природа заставляет совершать нас однотипные ошибки. Следующие 7 советов универсальны и подойдут абсолютно всем, кто хочет сделать свои отношения лучше и готов над этим поработать.

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Продолжайте ходить на свидания

Независимо от стадии отношений, на которой вы находитесь, не поддавайтесь соблазну переключиться на автопилот и воспринимать партнера как должное. Постарайтесь прилагать сознательные усилия, чтобы укрепить связь, как в самом начале отношений. Это могут быть жесты заботы, совместный досуг и даже простой на первый взгляд разговор, который позволит узнать друг друга лучше. Привычка приводит к застою в отношениях — необычные свидания позволят вам расти как пара и как личность, открывая себя с новых сторон.

Благодарите и хвалите

Привычка жаловаться на партнера должна уступить место похвале, даже «за глаза» в разговоре с подругами. Точно так же как находится повод для раздражения, найдется и повод для радости: возможно, он уговорил вас сходить к врачу, заправил вашу машину, встречает с работы или купил ваш любимый сыр, который сам терпеть не может, взял на себя оплату счетов или моет посуду после ужинов? Сделайте благодарность своей ежедневной практикой и наблюдайте, как партнеру хочется стать еще лучше ради женщины, которая ценит его усилия.

Одной любви недостаточно

Отношения, построенные исключительно на чувствах, могут быть слишком хрупкими: вспомните, свои ощущения во время ссоры — едва ли вы изнемогаете в такие моменты от большой любви. Осознанный выбор партнера становится той платформой, которая дает опору для преодоления конфликтов. Найдите время, чтобы действительно определить, почему вы с этим человеком. Ответьте на вопрос, какие ценности и цели вас объединяют, что отличает ваш союз от других.

Откажитесь от сравнений с другими парами

Ситуативное сравнение отношений вашей пары с другими семьями из вашего круга — это нормально, такова человеческая природа. Возможно, вы даже сможете подсмотреть у других нечто полезное и актуальное для себя. Однако сравнения через призму зависти вскоре нанесут ущерб по вашему счастью и благополучию. Беспокоясь о чужих покупках и шикарных отпусках, вы теряете из виду собственную траекторию развития: устанавливайте свои правила, подходящие для вас и партнера, вместо того, чтобы пытаться жить чужой жизнью во что бы это ни стало.

Разрешите себе конфликты

Разногласия не рождаются на пустом месте — едва ли вы специально придумываете повод обидеться и инсценируете недопонимание. И если у вас уже есть вопросы к партнеру, пускай они прозвучат: ваша цель — не устроить самый громкий скандал в округе, а прийти к взаимопониманию с минимальными потерями для вас обоих чем быстрее, тем лучше. Нередко стремление к видимости идеальных отношений перевешивает и накопленные проблемы медленно отравляют отношения, пока напряжение не дойдет до критической точки.

Будьте откровенны

Под гнетом токсичного позитива в Сети мы привыкаем делиться только позитивными моментами и историями со счастливым концом, за редким исключением. Но все это плохо работает для романтических отношений — без альтернативной стороны жизни невозможна истинная близость. Падения, неудачи, взаимопомощь с большей вероятностью помогут притереться друг к другу и сделают вашу пару крепче, чем полный штиль без бед и проблем. Проверку невзгодами проходят не только лучшие друзья, но и партнеры.

Работайте над доверием каждый день

Многие пары считают доверие чем-то вроде обязанности партнера и даже не задумываются, о том, что оно формируется из множества мелочей, которые его укрепляют или же, наоборот, разрушают. Даже если вы обожаете смотреть видео лежа в ванной, привычка всегда брать с собой телефон скорее насторожит, будто вам есть что скрывать, поэтому не стесняйтесь озвучить правду, предвосхитив подозрения. Друзья, о которых партнер ничего не знает, сокрытие планов — все это не способствует сближению. Делайте осознанные шаги к тому, чтобы больше доверять друг другу — в том числе некоторые тайны.