Психолог рассказал, какие подарки лучше дарить современным женщинам

После Международного женского дня некоторые женщины стали продавать полученные подарки в интернете, необходимость в которых они не видят. Что стоит за такой тенденцией, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал психолог Сергей Костеренко. Эксперт объяснил это тем, что современные женщины изменились, их интересы и возможности расширились, и подарки должны быть выбраны с учетом этих изменений.

© pxhere

Так, например, финансово грамотные женщины могли бы с радостью принять вместо цветов пакет ценных бумаг. Кроме того, подарки, которые помогут женщинам отдохнуть, также будут уместны, например, поход в СПА-салон или гидромассажная ванна для дома. Из практичных подарков вполне уместны робот-пылесос или умная колонка, которые могут облегчить жизнь женщины.