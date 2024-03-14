Причины, почему мужчина бросает вас первым

Существуют ли «красные флаги» в отношениях, которые, скорее всего, будут вам намекать, что конец связи все ближе и закончится она не по вашей инициативе? Чаще всего это про неравные отношения. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала WomanНit, по каким причинам мужчина чаще всего принимает решение сбежать.

Борьба за лидерство или «я сама сильная женщина»

Есть такая модель поведения, когда женщина изо всех сил старается доказать всему миру и естественно и своему мужчине, что она и сама может со всем справляться. Перегоревшая лампочка, пробитое колесо, перестановка мебели — конечно, это самые яркие примеры. Но настроение всегда именно такое: «Я могу сама». Фрейд когда-то написал, что женщина всегда будет конкурировать с мужчиной, потому что у нее нет мужского символа силы. И да, часто этот тренд задает семья, когда девочке разрешают меньше, чем мальчикам.

Ну и современные феминистки, которые готовы бороться за свои права даже там, где им ничего не угрожает, подогревают это противостояние. Почему это не нравится мужчине?

Маргарита: «Потому что взрослый здоровый человек вступает в отношения не для того, чтобы соревноваться. В жизни и так достаточно вызовов и трудностей, которые необходимо преодолевать. И дома с любимой женщиной хочется спокойного общения».

Это не значит, что вам нужно срочно превратиться в нежную принцессу. Но со своим мужчиной нужно быть заодно, а не против друг друга, считает наш эксперт.

Вы не верите в своего мужчину или «все равно у тебя не получится»

Нам всем нужна поддержка близких людей. Мужчины — тоже люди и им тоже важно одобрение, принятие и поддержка любимой женщины.

Психолог: «Никакого мужчину не будет радовать, если вы будете постоянно критиковать, указывать на его ошибки, влезать с советами в его работу».

Дело не в том, что у женщины задача «вдохновлять» на подвиги. В психоанализе есть такой термин «психологическая кастрация», когда женщина буквально обрубает и пресекает любую инициативу. Такая манера общения закончится или разрывом, или вы будете продолжать жить с мужчиной, который не способен ни на какие действия.

Вы тотально не доверяете своему мужчине или «дай я проверю твой телефон»

Слежка, подозрения и проверки. Если все это обоснованно, то вопрос к вам — по каким объективным и важным причинам вы остаетесь в таких отношениях. А если вы просто решительно пытаетесь найти хоть что-то, то что скрывается за такой маниакальной настойчивостью? Получить подтверждение вашим убеждениям, например, что нет мужчин, которые не изменяют?

«Лучше и полезнее для отношений разобраться с такими стереотипами, чем довести своего мужчину до мыслей об уходе», — комментирует Маргарита.

Наш эксперт уверена, что одна из главных причин, почему мужчина уходит — постоянные попытки женщины доказать, что он плохой, неправильный, недостаточный, неуспешный и просто все делает не так. Все же знают фразу про то, что надо уходить оттуда, где вам плохо. Это касается и отношений тоже. Не только женщины хотят, чтобы связь их радовала и приносила удовольствие.