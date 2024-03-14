Врач назвал опасность орального секса

Во время орального секса также можно заразиться инфекциями. Поэтому важно помнить о технике безопасности, сообщил врач-сексолог, психотерапевт, вице-президент Профессионального объединения врачей-сексологов Андрей Булах.

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Эксперт призвал использовать контрацепцию и при оральном сексе.

«Использование презерватива для орального секса (есть с разными вкусами). С одной стороны, это защита от инфекций, меньше риск травматизации. С другой стороны, некоторым женщинам некомфортна эякуляция и вкус спермы, и это может вызывать негативные эмоции. Некоторые женщины отказываются от оральной стимуляции, потому что они испытывают дискомфорт и страх от того, что сперма может попасть в рот и вызвать негативные ощущения, как психологические, так и физиологические», - сообщил сексолог.

Врач также отметил, что ротовая полость содержит множество микроорганизмов, которые могут попадать на половые органы. Важно, чтобы человек, который проводит оральную стимуляцию, до этого почистил зубы, но лучше это сделать за 15-20 минут.