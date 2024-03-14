Психолог назвала способы сопротивляться внезапным плохим новостям

Если неожиданно произошло масштабное трагическое событие в мире или в семье и нужно срочно собраться с духом, стоит сфокусироваться на своем дыхании, посоветовала психолог Елена Митрохина. Способы сопротивляться внезапным плохим новостям она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

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По словам Митрохиной, для уменьшения уровня стресса и напряжения первым делом нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Также она порекомендовала использовать практику моментального осознания.

«Попробуйте сфокусировать свое внимание на настоящем моменте, на вашем теле или окружающих звуках. Это поможет убрать мысли о плохих новостях и успокоить ум», — объяснила она.

Справиться с плохими новостями, продолжила психолог, помогут и несколько минут физической активности: быстрая прогулка, несколько приседаний или простые упражнения на растяжку. Полезными, добавила Митрохина, могут быть позитивные аффирмации: «Я могу справиться со стрессом», «Я контролирую свои эмоции».

Кроме того, можно попробовать принять свое состояние, отметила специалистка: прожить негативные эмоции и чувства после прочтения плохих новостей, разрешить себе быть неидеальным, напомнить себе, что эмоции приходят и уходят. Если тревожность усиливается или переходит в бессонницу, Митрохина предложила обратиться к профессиональным психологам или психотерапевтам.