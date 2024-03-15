Почему мужчинам выгодно ставить женщин в «тень»

Формально права мужчин и женщин сегодня сравнялись, а значит и возможности стали одинаковыми. Женщина может реализовать себя в любом направлении, примеров тому множество. При этом, все равно получается так, что мужчины сознательно или бессознательно могут «задвинуть» женщину в свою «тень». Почему так происходит и есть ли выход из этой ситуации? Разбираемся вместе с экспертом Ларисой Довженко.

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Когда мужчина на работе или в личной жизни пытается задвинуть женщину в тень, то нужно задать вопрос — почему так происходит? Если рассматривать ситуацию с двух сторон, то женщине это может быть выгодно с точки зрения материальных и финансовых благ, с нее снимается вся ответственность по этим вопросам. Она проявляет себя в роли домохозяйки и получает удовольствие от создания и поддержания домашнего очага. То есть это осознанный, добровольный выбор, в котором она себя чувствует максимально комфортно и это устраивает обоих. Пока мужчина ставит женщину в тень, она полностью занимается домом, воспитывает детей, создает тепло и уют, то есть обеспечивает семейные условия, в которых царит любовь и покой.

Вторая сторона — это перемещение в «тень» против своей воли. Женщина начинает выполнять все требования партнера, отодвигая личные интересы. Это уже психологическая и эмоциональная травма, женщина переходит в состояние зависимости, появляются страхи, неуверенность, она становится отстраненной. Такая женщина не может больше спорить с мужчиной, давать ему советы, отстаивать свои личные границы.

Когда женщина обретает финансовую и интеллектуальную независимость, она становится неудобной — ей сложно управлять. Часто бывают случаи, когда женщина находится на грани развода/расставания, и внезапно понимает, что ей некуда деться — профессии нет, денег нет, недвижимости нет. И тогда приходится удерживать мужчину и терпеть наличие любовницы, или, например, какое-то неподобающее поведение. Кстати, коллеги противоположного пола тоже могут ограничивать деятельность, не давать высказывать мнение или не одобрять управленческие решения женщины.

На самом деле корень тут один – это страх потерять авторитет, потому что в традиционном обществе мужчина всегда должен быть главным, но мир меняется, а установки остаются. Самое главное поддерживать баланс, который будет отвечать желаниям. Если женщине нравится жить вне тени, то важно всегда развиваться — учиться, работать, видеться с друзьями, делать свою жизнь максимально разнообразной и насыщенной. Если выбор в пользу «тени», то стоит заниматься домашними делами и воспитанием детей. В обоих случаях важно быть с таким мужчиной, который будет разделять и поддерживать позицию спутницы жизни, а также ценить и уважать ее.