Знаменитости, которые никогда не были замужем

В жизни голливудской актрисы однажды был роман с ирландским актером Стюартом Таунсендом. Казалось, что их отношения ведут к свадьбе. Влюбленные называли друг друга мужем и женой, несмотря на отсутствие штампов в паспорте. Спустя 9 лет романа актеры расстались. Таунсендом постоянно жаловался на неудачи в работе, пока Терон делала ослепительную карьеру. Сейчас Шарлиз воспитывает двоих приемных сыновей и закрутила роман с хоккеистом.

У топ-модели Наоми Кэмпбелл достаточно обширный послужной список мужчин. Однако в свои 53 года она ни разу не была замужем. Она сводила с ума многих мировых звезд. Под ее чарами были Роберт де Ниро, танцор Хоакин Кортес, Сильвестр Сталлоне, русский бизнесмен Владислав Доронин, бас-гитарист U2 Адам Клейтон и другие. Пару лет назад Наоми впервые стала мамой. Неизвестно, кто стал отцом малышки и сама ли модель выносила единственную наследницу.

44-летняя Анна Семенович в первую очередь мечтала сделать карьеру, а уже потом заняться личной жизнью. Стать знаменитой певицей у нее получилось. Теперь она готова к созданию семьи. Только вот мужчина, который был бы ее достоин, так и не появился в ее жизни. Анна не отчаивается и верит, что в будущем станет матерью. Семенович заранее позаботилась о потомстве и заморозила яйцеклетки.

Актрису на протяжении 20 лет назвали женой Егора Кончаловского. Только в браке актриса и режиссер не состояли. После разрыва Кончаловский признался, что никогда не был доволен Толкалиной как женой. Но и Любовь нашла, что сказать.

«Мне ни разу не предложили быть женой, в силу разных обстоятельств… Женщина должна очень хорошо осознавать и понимать, что она жена. Потому что как бы ни говорили, что штампы в паспорте ничего не значат, женщина не может определиться с местом, если ей не дали имя… Когда тебе дали имя, тогда ты понимаешь, кто ты, у тебя появляется определенный вектор», — говорила актриса.

Наталья Рудова тщательно скрывает подробности личной жизни. Актриса не представляет мужчин публике. Известно, что она состояла в отношениях с Кириллом Сафоновым и Дмитрием Колдуном. С последним бурно обсуждался роман в сети, поговаривали о свадьбе. Но пара рассталась. Сейчас Рудова говорит, что не готова к семейной жизни и детям.