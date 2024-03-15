Социологи выяснили, что одиноким молодым людям труднее найти работу

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона и Гринвичского университета установили, что одиночество в раннем подростковом возрасте подрывает социально-экономическое положения человека в дальнейшем. Исследование опубликовано в рецензируемом журнале Social Science & Medicine (SSM).

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Согласно результатам научной работы, одинокие молодые люди с большей вероятностью не имеют образования, занятости или профессиональной подготовки, считают себя менее трудоспособными и находятся ниже по социальной лестнице, чем их более социально успешные сверстники.

Исследователи проследили за прогрессом 2232 человек, родившихся в Англии и Уэльсе в 1994-1995 годах. Людей в возрасте 12, 18 и 26 лет оценивали по уровню одиночества и социального положения. Статус занятости и возможности трудоустройства участников оценивались в возрасте 18 лет.