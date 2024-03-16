Эксперты выяснили, почему женщины любят сплетничать

Научный журнал Evolutionary Psychological Science опубликовал результаты исследования, проведенного учеными из Beijing Normal University (КНР). Они представили выводы своего исследования о влиянии физической привлекательности на склонность женщин к сплетням в условиях конкуренции, сообщает портал Pcychologies.ru.

Ученые опросили 190 женщин в возрасте от 23 до 35 лет и выяснили, что женщины предпочитают обсуждать потенциальных соперниц в кругу близких подруг. Они также обнаружили, что чем привлекательнее эти соперницы, тем сильнее ревность у женщин и тем больше вероятность того, что о них будут распространяться негативные слухи.

Исследователи отметили, что женщины с низкой самооценкой склонны к сплетням, особенно если их соперницы красивы. Причиной этого является более высокий уровень ревности у таких женщин, которые активнее распространяют негативную информацию о своих соперницах.

В целом ученые пришли к выводу, что желание сплетничать у женщин возникает под влиянием ревности и самооценки, особенно по отношению к привлекательным соперницам.