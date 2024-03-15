Простой трюк официанта, который заставляет вас дать больше чаевых

Ученые обнаружили секрет хороших чаевых. Вам так и хочется дать больше, если вы видите улыбку, при этом официанту улыбаться не обязательно, достаточно и эмодзи на чеке. Согласно исследованию, опубликованному в International Journal of Hospitality Management, размещение смайлика на счете может в среднем увеличить чаевые на целых 11%.

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«Этот эффект объясняется положительными эмоциями, так что присутствие эмодзи приводит к положительному эмоциональному переживанию клиента, который, в свою очередь, оставляет больше чаевых, чем при отсутствии эмодзи», — объясняют свои выводы авторы исследования.

Кто бы мог подумать, что изображение улыбающегося лица способно настолько эффективно стимулировать мозг.

Сообщается, что наибольший прирост щедрости клиентов наблюдался в сценариях, когда несколько эмодзи демонстрировались напротив предлагаемого вознаграждения, где нейтральные выражения соответствовали меньшим суммам, а улыбки — большим.