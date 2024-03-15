ПМС не существует: факты и мифы, о которых должна знать каждая женщина

В последние годы разговоры о менструации и всего, что связано с этим периодом, стали звучать все громче (и это давно было необходимо, честно говоря). Но, несмотря на рост осведомленности и знаний, мифы о менструальном цикле продолжают существовать и множиться. Итак, что мы знаем о предменструальном синдроме (ПМС)?

Миф: все женщины испытывают ПМС в тяжелой форме

Правда: Нет, не все. Хотя может показаться, что буквально каждая ваша знакомая женщина становится раздражительной, угрюмой и нервной перед месячными, многие дамы легко переживают весь свой менструальный цикл. Кроме того, другие жизненные обстоятельства, конечно же, могут вызывать изменения настроения.

«Да, это много (таких женщин большинство), но хорошая новость заключается в том, что симптомы ПМС у одной и той же женщины могут меняться, становиться легче и тяжелее или пропадать вовсе. Это зависит от множества факторов — генетики, погоды, питания, количества и качества сна, уровня витаминов в организме, способности расслабляться», — объясняет гинеколог Ольга Баранова.

Миф: ПМС не существует; женщины придумывают его, чтобы оправдать плохое настроение или дурной характер

Правда: ПМС — это группа симптомов, которая включает в себя, в числе прочего, перепады и плохое настроение: гнев и раздражительность или замкнутость и депрессия.

«Тут включается чистая физиология: одни гормоны достигают своего минимума перед месячными, а другие резко вырастают. Нет ничего удивительного, что мы так зависимы от этой истории», — говорит Ольга.

Если ваше настроение настолько плохое, что мешает вам заниматься привычными делами и полноценно работать, подумайте о том, чтобы поговорить со своим акушером-гинекологом о предменструальном дисфорическом расстройстве (ПМДР).

«Это заболевание, которое нужно лечить, оно может вызвать серьезную депрессию и негативно влиять на вашу работоспособность», — предупреждает Ольга.

Факт: симптомы ПМС усиливаются с возрастом

По данным ученых, симптомы ПМС усугубляются у многих женщин с возрастом, достигая пика тяжести в 35—40 лет.

«Это вполне логично, учитывая, что многие женщины в возрасте 35—45 лет находятся в перименопаузе — переходном периоде к климаксу, во время которого уровень гормонов колеблется и значительно снижается», — рассказывает Ольга.

Миф: во время ПМС нужно избегать физических нагрузок

Правда: На самом деле заниматься спортом нужно, если это помогает вам чувствовать себя лучше. Упражнения, особенно щадящие физические нагрузки, такие как ходьба или йога, могут облегчить некоторые симптомы ПМС — спазмы в животе или головные боли. Кроме того, эндорфины, которые вырабатываются во время упражнений, могут улучшить ваше настроение, если вы чувствуете себя подавленно.

Факт: некоторые витамины и минералы могут облегчить симптомы ПМС