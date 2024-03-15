Ученые выяснили, почему общение нас иногда так утомляет

Наверняка вы слышали, что интроверты получают энергию, находясь в одиночестве, а экстраверты — при общении с людьми. Но значит ли это, что экстраверты не устают от взаимодействия с окружающими?

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В действительности все люди находятся где-то на шкале между интроверсией и экстраверсией. То есть не существует «чистых» интровертов и экстравертов.

Кроме того, человек может себя в принципе вести по-разному в зависимости от ситуации. Иногда он будет разговорчивым, а иногда — задумчивым и молчаливым.

Также результаты исследований показывают, что существует связь между между более замкнутой личностью и усталостью. То есть после долгого общения на самом деле чувствует себя утомлённым каждый человек.

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Учёные выявили несколько факторов, которые воспринимаются людьми как наиболее утомительные. Это долгие, тяжёлые или напряжённые разговоры; стремление человека произвести хорошее впечатление или общение с большим количеством новых людей; жалобы и конфликты.

Получается, чтобы меньше уставать от общения, нужно взаимодействовать с теми, с кем вы чувствуете себя непринуждённо, не общаться сразу с множеством новых людей или во время долгих разговоров делать перерывы.

Пребывание в одиночестве тоже может помочь отдохнуть от общения, если причиной усталости являются именно разговоры с другими. Если взаимодействие с окружающими кажется утомительным из-за социальной тревоги или депрессии, то одиночество теоретически может только усугубить проблему.

Также считается, что если вам долгое время нужно подавлять свои истинные чувства или демонстрировать эмоции, которые расходятся с тем, что вы ощущаете на самом деле, то у вас выше риск истощения и выгорания.