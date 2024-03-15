Эксперт рассказала, как отличить настоящего психолога от мошенника

В современном мире психологическая помощь становится все более востребованной, но выбор квалифицированного специалиста может представляться сложной задачей. Как отличить хорошего психолога от мошенника, рассказала семейный и детский психолог Наталья Наумова.

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По ее словам, квалифицированный психолог никогда не дает советов из личного опыта и не говорит четко, как нужно действовать.

— Все мошенники же работают по одному лекалу — дают готовые советы, дают костыли. И, сделав один шаг, человек вынужден вернуться на несколько шагов назад, потому что ему непонятно как жить, — объяснила эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Психолог должен научить человека прислушиваться к своим чувствам, переживаниям, самостоятельно принимать решения. Квалифицированный специалист помогает человеку раскрыть свои внутренние ресурсы, использовать их эффективно. Мошенники, наоборот, создают повышенную зависимость и чувство беспомощности.

Наумова добавила, что настоящий психолог никогда не будет осуждать или давить на чувство вины человека, на его совесть.

В свою очередь клинический психолог Андрей Гасан призвал не обращаться к магам и шарлатанам. В минуты стресса человек не мыслит рационально, а мошенники наживаются на этом, передает Царьград.