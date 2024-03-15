Психолог рассказала, что вызывает бессонницу

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина предупредила, что употребление кофеина перед сном и просмотр ужасов могут вызвать бессонницу.

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— Кофеин может затруднить засыпание и ухудшить качество сна из-за своего стимулирующего действия, нарушая циркадный ритм сна и бодрствования. Фильмы ужасов или триллеры также не рекомендуется смотреть перед сном, так как они могут возбудить ум и ухудшить качество сна, вызывая тревогу и негативные сновидения, — сообщила врач РИАМО.

Для лучшего сна и приятных сновидений рекомендуется избегать травматичных фильмов, эмоционального стресса и выбирать спокойную музыку.

Важность сна и его влияние на здоровье обсуждаются на Всемирном дне сна, который отмечается ежегодно в пятницу перед весенним равноденствием. Сбалансированное питание, правильный режим дня и достаточное время для сна являются ключевыми условиями для поддержания физического и психического здоровья.