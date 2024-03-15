Секс и магия в нашей жизни: три способа раскрыть любовную энергию

Очаровать, околдовать, затмить собою весь белый свет, приворожить… — как часто эти слова используют женщины, мечтая о прочных отношениях с любимым мужчиной, о сексуальной гармонии и абсолютном доверии в паре. А еще представительницы прекрасного пола грезят о том, чтобы «любовная лодка» никогда не сталкивалась с препятствиями на пути в виде соперниц, измен и неприятных интриг. Существуют ли магические способы воплотить желаемое в реальность и навсегда сохранить любовный союз? Конечно, магических средств нет, но есть другие, не менее эффективные методы — какие именно, рассказывает клинический психолог и трансперсональный тренер Владислава Петлер.

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Дело в энергии

Согласно классической теории психоанализа, каждому человеку свойственно проявление двух противоположных видов психической энергии — либидо и мортидо. Мортидо — энергия деструктивная, и вряд ли этот термин знаком людям, далеким от психологии. А вот либидо — это энергия, которая лежит в основе созидания, любви и гармонии. Это конструктивная и «добрая» энергия, определяющая вектор многих поступков человека и позволяющая ему в прямом и переносном смысле «сворачивать горы».

Именно термин «либидо» используется в значении «половое влечение». Таким образом, психология довольно ясно даёт понять, что секс — это суть созидания, а жизнеутверждающая энергия либидо способна творить настоящие чудеса.

Но всё-таки чудеса не случаются сами по себе — над обретением собственного счастья всегда приходится поработать. Пассивное ожидание волшебных мгновенных изменений, «розовые мечты» о прекрасном принце или волшебной палочке — позиция человека, который не хочет воспринимать себя как взрослого и не планирует брать на себя ответственность за поступки и свою жизнь.

Иногда случаются даже парадоксальные ситуации: женщина хочет стать для своего любимого единственной и неповторимой, но боится раскрывать свою сексуальность. Она хочет, чтобы какие-то «неведомые силы» снизили либидо у её мужчины, заставляя его перестать смотреть «на сторону» и угнетая его естественные желания и стремления не только в сексе, но и в жизни в целом. Очевидно, что это — тупиковый путь, и если он к чему-то и приведёт, то только к изменам, серьезным ссорам и расставанию.

Хочу быть единственной: что делать

Если женщина действительно хочет гармоничных и ярких отношений, ей нужно раскрыть свой потенциал и стать для мужчины волшебницей и чаровницей, притягивая его к себе магией сексуальности. Нужно уметь чувствовать тело и оценивать свои возможности, а также на интуитивном уровне «считывать» желания партнёра. Это и есть настоящая магия — магия взрослой и зрелой женщины. Но как этому научиться? Есть три главных рекомендации.

Уделяйте время себе

Сексуальная энергия, подаренная нам самой природой при рождении и заложенная в основу всех энергий в нашем организме, имеет свойство увеличиваться. Для того, чтобы многократно повысить ее уровень, важно следить за своим внутренним состоянием и находить время для себя и удовлетворения собственных желаний.

Есть одна хорошая практика — проснитесь на 30 минут раньше обычного и позвольте себе «замедлиться». Откажитесь от соблазна проверить социальные сети, сообщения, электронную почту и новости — вместо этого сконцентрируйтесь на своем теле и внутренних ощущениях. Представьте, какой была бы ваша жизнь, если бы у вас не было работы. Подумайте, что бы вы хотели съесть на завтрак и обед, как бы вы оделись и чем бы хотели заняться вечером. Благодаря этой простой практике всего за две недели вы научитесь распознавать и понимать свои истинные желания и потребности, а ведь это — ключ к раскрытию вашей личности.

Избавьтесь от ментального «мусора»

Чтобы преобразовать годами накопленную негативную энергию в энергию положительную, нужно принять себя. Постарайтесь понять, что вы — личность уникальная. Не корите себя за ошибки, неверные решения и поступки. Принимайте каждое свое состояние — вы имеете право на переживание любых эмоций.

Дайте движения своему телу

Либидо — это энергия, исходящая напрямую от нашего тела, поэтому важно избавиться от скованности и зажимов. Занятия танцами и йогой помогут раскрепоститься и прочувствовать каждый сантиметр вашего тела. Бачата или гимнастика, хип-хоп или пол-дэнс, танцы с тренером или дома перед зеркалом — выберите хобби по душе и уделяйте ему пару часов в неделю: очень скоро вы заметите, как ваше тело реагирует на движения и высвобождает сексуальную энергию в мир.

Запомните: любовная энергия живет в каждой женщине, и, следуя этим простым советам, вы с легкостью сможете раскрыть ее. Если же справиться с поставленной задачей самостоятельно не получается, то обнаружить и усилить вашу сексуальную энергию поможет психолог. Вместе вы сможете вывести ваши отношения на такой уровень, которому свойственно глубокое взаимопонимание, уважение и желание. И, конечно же, умение выстраивать гармоничные отношения во всех сферах партнёрства. И тогда никакие привороты и зелья, обряды и попытки поставить свою жизнь в зависимость от рисунка на кофейной гуще попросту вам не понадобятся, ведь всё в этой жизни зависит только от вас самих.