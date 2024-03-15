Прием пищи для многих людей — достаточно интимный процесс: так что если друзья и коллеги с удовольствием делят с вами обед — беспокоиться не о чем. Питаетесь в гордом одиночестве? Обратите внимание на то, что вы обычно говорите спутникам за столом, — следующие пять комментариев лучше оставить при себе!

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Ты на диете?

Каждый человек заказывает то, что хочет и готов съесть, какими бы ни были причины. В обсуждении диеты нет ничего плохого, когда эта тема уместна. Случаи, когда триггером становится чей-то выбор блюд, к таковым не относятся. Не стоит давить на больное — а тема питания и похудения для многих именно такая.

Ешь и не толстеешь!

Внимание к содержимому чужой тарелки может поставить человека в неловкое положение. Возможно, ваше замечание справедливо и поддерживать форму собеседнику удается только за счет хорошего метаболизма. Но что, если эта «суперспособность» — результат изнурительных тренировок? В общем, не стоит даже пытаться мериться телами: рацион — личное дело каждого.

Ты же не собираешься все это съесть?

Подобные заявления могут вам казаться ни к чему не обязывающей шуткой, но согласитесь — в этой фразе есть доля ироничного осуждения. Тем более когда очевидно, что человек как раз собирается съесть все и, возможно, даже рассчитывал на добавку до вашего едкого комментария. Если у коллеги по застолью есть проблемы с лишним весом — вопрос будет болезненным, а если нет — то вы лишь покажетесь завистливой. Ни одно, ни другое не принесет вам новых друзей.

Решила перейти на ЗОЖ?

Удивительно, как просто с помощью этого вопроса удается унизить человека и одновременно осудить ответственный здоровый выбор пищи. Кому-то действительно важно избегать определенных продуктов, а кто-то совершенно спокойно может есть абсолютно все (в умеренных количествах), и такое питание тоже может быть сбалансированным и здоровым. Издевки на тему в любом случае не уместны.

Скоро останутся кожа да кости

Если вы действительно правы, знайте, что человеку с реальным расстройством пищевого поведения ваш комментарий может еще больше навредить. В противном случае так говорить просто глупо. С помощью этой фразы вы произведете впечатление бестактного человека, общения с которым хочется по возможности избежать.