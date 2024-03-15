Что делать, если никак не получается простить человека

У верующих есть отдельный день, чтобы извиняться перед дорогими людьми, — Прощёное воскресенье. Считается, что отказывать в прощении в этот день — грех. Но что делать, если у вас просят прощения, а вы не можете отпустить обиду?

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Вот что посоветовала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Как научиться прощать

На самом деле ситуации, когда один человек хочет намеренно обидеть другого, довольно редкие, отметила Игонина в беседе с РИАМО. Либо он делает это неумышленно, либо у него всё-таки есть веская причина.

Так что очень часто для того, чтобы простить человека, надо принять тот факт, что каждый человек не идеален. Все совершают ошибки, подчас неосознаваемые.

Это касается в том числе и вас самих. Если обида на человека велика настолько, что простить его кажется невозможным, попробуйте понять, что конкретно вызывает у вас такую острую реакцию. После проработки этой уязвимости неприятность может просто испариться, отметила психолог.

Как правильно извиняться в Прощёное воскресенье

Если вам кажется, что просить прощения вам не у кого, просто хорошенько подумайте ещё раз, посоветовал диакон Вячеслав Ланский. Не бывает такого, что за всю жизнь человек никого не обидел ни словом, ни делом.

Прощёное воскресенье — хороший повод загладить вину. По словам священнослужителя, извиниться в этот день можно любым способом, хоть в переписке. Главное — просить прощения искренне.

Зачем вообще извиняться? По словам Ланского, если регулярно просить прощения за свои проступки, то это поможет обрести мир в душе.

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