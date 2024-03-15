Разрушающее чувство вины: почему мы привыкли с ним жить

Что такое вина и как она постепенно убивает личность, об этом и о том, как с этим чувством вести себя рассказала психотерапевт Екатерина Пастухова.

© Inc-News

Мы недооцениваем это чувство. Называем червячком, который гложет, говорим, что время вылечит, пытаемся перешагнуть и идти дальше. Почему вину нельзя закидывать в дальний угол, о чем она нам говорит на самом деле? И как с ней правильно обходиться? Делится с читателями сетевого издания INC-News.ru семейный психолог, психотерапевт Екатерина Пастухова.

Вина - чувство невидимка

Чувство вины часто вызывает эмоциональные расстройства: тревогу, депрессию, страх или даже гнев. Человек может столкнуться с постоянным чувством недовольства собой и своими поступками. Стресс, вызванный чувством вины, может привести к физическим проявлениям: бессоннице, головной боли, болями в животе или напряжением в мышцах.

Чувство вины может влиять на отношения с другими людьми. Мы, сами того не осознавая, можем начать избегать общения, чувствовать себя отчужденным или испытывать затруднения в установлении близких связей. И конечно, постоянное чувство вины может привести к снижению самооценки и уверенности в себе.

Чувства определяют нашу жизнь. Что мы чувствуем, как мы переживаем то или иное событие, как ощущаем у себя внутри то, что происходит с нами каждый день. Какие-то из них мы можем отлавливать: радость, грусть, ревность, зависть, стыд. Но вину мы чаще даже не замечаем, это считается само собой и «так у всех». Это чувство «вшито» в нас по умолчанию как прошивка у смартфонов, и мы с ним живем очень долго.

Чувство вины настолько с нами сроднилось, что мы часто воспринимаем его как должное, что-то естественное. Но мы сами того не осознаем, насколько сильно оно отравляет нашу жизнь, истощает нас и ограничивает во многих сферах.

Три типа вины. Какой ваш?

В психологии различаются три типа вины: невротическая вина, реальная вина, вина как ошибка. Чем же они отличаются?

Невротическая вина, которая навязана нам нашими родителями, начальником, партнёром, социума. Она происходит от религиозных табу, от современных стереотипов и установок, от культурного контекста и социальной среды, в которой находится человек и ее запретов. Зачастую «голосом вины» становятся голоса наших значимых взрослых.

Все это заставляет человека чувствовать себя плохим, неправильным, часто при этом собственный голос совести и собственная позиция не могут быть обнаружены. Бывает же, что внутренний голос говорит: «Ну вот, опять мужика достойного потеряла. Так и останешься в девках, дурёха», «Снова напортачила, могла бы лучше, недостойна ты этой должности», «ну вот снова я виновата, что не приехала к родителям, а могла бы найти время, хорошая дочь нашла бы», «совсем я заработалась и уснула вместо того, чтобы поиграть с ребенком, я – плохая мать» - это про невротическую вину.

«Невротическая вина убивает личность»

При невротической вине, человек чувствует долженствование: «я должен добиться успеха, чтобы порадовать маму», «я должна быть хорошей женой», «я должен знать все наперед, чтобы не разочаровывать начальника». И тогда здесь встает вопрос, а что я должен самому себе? И где заканчивается моя ответственность и начинается ответственность другого?

Если мы не можем ответить себе на эти вопросы или попросту не задаемся ими, то наша жизнь очень сильно меняется в качестве, становится не персональной. Не нашей. Как будто мы живем ее для кого-то другого. И мы не чувствуем, что она хорошая для нас и что мы в ней счастливы.

Реальная вина (подлинная вина) – это когда мы предаем самого себя. А именно, действуем в разрез с собственной совестью или ценностью и поступаем не так, как мы действительно того хотим. Возможно нам мешает страх последствий или мы хотим добиться успеха и сталкиваемся с моральным выбором, поступить так, как подсказывает сердце (то есть так, как для самого себя было бы правильно) или послушать шум, который подсказывает нам корыстный голос «у всех уже есть, а у тебя нет» и т.д.

Вина, как ошибка работает в контексте того, когда мы не видим реальность такой, какая она есть на самом деле и не можем реалистично рассчитаться свои силы. Например, нам кажется, что мы справимся с этой трудностью, сдадим экзамен, подготовившись за два часа до него, но нам на самом деле нужно больше времени. Или что мы готовы выполнить обязательства, которые возложил на нас начальник, но со временем понимаем, что взять дополнительную нагрузку было ошибкой.

В момент принятия решения, нам недостаточно знаний о мире (ситуации, человеке, о чем-то внешнем) или даже о самом себе (о нашем внутреннем). И тогда, по прошествии времени, мы понимаем, что поступили неправильно, что это была ошибка. В этом нет ничего страшного. Важно более чутко относится к себе, принимать себя в расчёт, взвешивать силы и возможности.

Вина всегда незаметна, она прячется в выгорании, депрессии, тревожности, страхах. Конечно, переживать эти состояния сложно, но они действительно тот красный сигнал, который поможет вам попрощаться с разрушающим чувством и вернуть себе свою жизнь.