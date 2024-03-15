Кто такой абьюзер и как его распознать: 12 маркеров, говорящих о склонности к насилию

Разбираемся в теме вместе с гештальт-терапевтом.

«По мере того, как развиваются наши представления о равноправии (в том числе и в паре) насилие в близких отношениях становится всё более заметным. Традиционно общество обращало внимание исключительно на физический аспект. Из разряда — «бьёт — значит любит». Сегодня же активно используются такие термины, как газлайтинг, пассивная агрессия, токсичное поведение и т. д. Как распознать насилие и самого абьюзера?»

Насилие как социальное явление

Кто такой абьюзер? Это человек, применяющий насилие. Причём самого разного рода и в самых разных ситуациях. Абьюзивными могут быть отношения в семье, на работе, в вузе. Они встречаются даже между друзьями. Женщины чаще страдают от абьюза, чем мужчины, но и последним тоже приходится с ним сталкиваться.

Насилие бывает физическим, сексуализированным, психологическим (вербальным или эмоциональным), экономическим. Сюда же относят сталкинг — нежелательное навязчивое внимание.

По данным Росстата, каждая пятая женщина в России пострадала от домашнего насилия. При этом истязаниям со стороны близких подвергаются дети, пожилые люди, инвалиды. Мужчины также становятся жертвами насилия, но намного реже.

Насилие не имеет социальных границ. Ранее существовало мнение, что оно распространено среди более простых слоёв населения. Сейчас же известно, что ни уровень дохода, ни наличие образования не защищают конкретного человека от того, чтобы стать жертвой абьюзера. Да, среди факторов риска есть употребление алкоголя и запрещённых веществ, но это связано с потерей контроля и вспышками агрессии, а вовсе не с социальным статусом.

Важную роль в распространённости насилия играют гендерные стереотипы. Общество навязывает людям некоторые роли с самого детства. Девочки – нежные и улыбчивые. Мальчики не плачут. Таким образом, у женщины отбирают даже идею возможности постоять за себя. А мужчине оказываются доступны только две эмоции: злость и гнев.

Широко распространён приём воспитания мальчиков, когда ребёнку говорят: «Эта коряга плохая, она тебя ударила! Побей её в ответ. Так ей, так!». Ребёнок ушибся, повредил коленку. Ему больно и обидно. Вроде бы стратегия верна: надо эти ощущения и чувства куда-то девать, и коряга, о которую он споткнулся, — отличный безопасный объект для слива эмоций. Но так ребёнок привыкает к тому, что во всём и всегда виновато что-то внешнее. Во взрослой жизни место «коряги» могут занять партнёр или дети.

Что такое насилие?

Чтобы понять, что же значит термин «абьюз», нам необходимо дать определение насилию как таковому. Сделать это оказывается совсем непросто. Дело в том, что насилие — вещь контекстуальная. Невозможно, бросив взгляд со стороны, со стопроцентной уверенностью сказать, что это абьюз.

Приведу пример. Мать кричит взрослому сыну с балкона через весь двор: «Надень шапку!». Что это? Унижение? Контроль? А может быть, молодой человек тяжело болен и переохлаждение ему противопоказано. Или это и вовсе шутка? Как же тогда быть с определением насилия?

Основной признак абьюза — это постоянные попытки проломить личные границы другого.

Страдающая сторона вынуждена сперва удовлетворять потребности абьюзера, а уже потом — свои. Если получится. Такая иерархия потребностей — первый и основной маркер абьюзивных отношений. Как человек развивается? Это происходит, когда он следует за своими потребностями. Вышеописанное взаимодействие развитию точно не способствует.

Но это не всё. Если так рассуждать, то мы вынуждены будем признать абьюзером грудного младенца. Для матери его потребности стоят на первом месте. Она забывает о себе в заботе о малыше. И тут появляется второй важный маркер насилия. Он связан с иерархией. Насилие совершает тот, у кого есть власть и контроль. Абьюзер таким образом удерживает своё положение.

Обязательно ли всякий, кто прибегает к насилию, является абьюзером? Допустим, ночью в парке один человек нападёт на другого. Первый совершает насильственное действие. Но и второй тоже, ведь он защищается. Если, предположим, этот человек не только одержит верх, но начнёт избивать поверженного, тогда он сам станет насильником.

Случается, что люди в порыве гнева совершают насильственные действия и потом в ужасе приходят к психологу. Для начала необходимо выяснить, является ли эта практика постоянной. Склонен ли человек все конфликты разрешать подобным образом?

Не любое подобное действие равно насилию. Тут дело в произвольности действий и намерений. Человек, восстанавливающий свои нарушенные границы, может делать это насильственным путём. Так он не становится абьюзером.

Даже с физическим насилием всё оказывается не так просто. Что уж говорить о других его видах. Особенно о насилии психологическом.

Психологическое насилие может проявляться в оскорблениях, шантаже, угрозах, контроле за жизнью страдающей стороны (в том числе, в социальных сетях), её кругом общения, распорядком дня и т. п. Также здесь может быть принуждение к совершению каких-либо действий, порча личных вещей.

По сути, происходит то же самое, что и в ситуации с любым другим насилием. В абьюзивных отношениях нет диалога. Жертва лишена возможности дать обратную связь, её мнение не учитывается. Так абьюзер становится для неё «средой существования», а связи с реальным миром истончаются.

Эмоциональное насилие может сочетаться с другими видами насилия. Например, с экономическим, которое проявляется в жёстком контроле над расходами, отказе от содержания членов семьи, утаивании собственных доходов, трате семейных денег только на собственные нужды, самостоятельном принятии большинства финансовых решений.

Тут надо отметить, что часто распределением денежных средств занимается женщина. В таком случае мы не можем обвинить её в экономическом насилии. Здесь мы имеем дело с тем, что она берёт на себя дополнительную ответственность и тратит на это свои силы.

Встречается и другая картина: когда оба партнёра склонны к абьюзивному поведению. Как тогда быть? На чьей стороне окажется психолог при работе с такой парой (ведь психолог всегда на стороне клиента)?

Тут нужно изменить ракурс: не один партнёр против другого, а оба готовы обезвредить главного противника — насилие. Именно оно — абсолютное зло. И если оба партнёра разделяют данную точку зрения и готовы изменить своё поведение, с этим можно что-то сделать. Причём важно помнить — насилие наносит вред как пострадавшей стороне, так и самому абьюзеру.

Как выявить абьюзера на ранних стадиях отношений?

Как оградить себя от насилия? Есть ли возможность на ранней стадии выявить в отношениях абьюз? Какие признаки говорят о том, что человек к нему склонен? Выделяем 12 маркеров.

1. Нереалистичные ожидания от партнёра при игнорировании его реальных качеств. «Ты — это всё, что мне нужно!» — увы, скорее всего, это не комплимент. Просто партнёр пытается втиснуть вас в рамки своих идеальных представлений. Если он строит отношения не с реальной личностью, то, вполне вероятно, вскоре разочаруется. А потом снова будет пытаться втиснуть вас в идеальный образ. Это будут постоянные качели идеализации и обесценивания.

2. Обвинение других в собственных проблемах и собственных чувствах. Для абьюзера всегда и во всём виноват кто-то ещё. Например, женщина, находящаяся в отношениях с таким человеком, может верить в то, что именно ей удастся управлять его чувствами и наконец-то осчастливить этого мужчину. В итоге, идя на поводу манипуляций, она окажется виноватой в том, что сделала что-то не так, как от неё ожидали.

3. Изоляция. Если партнёр настаивает на своей монополии («Я так тебя люблю, что не могу проводить время без тебя»), стоит насторожиться. Потенциально это может привести к попыткам сократить социальные связи, сузить круг общения. К сожалению, социальная изоляция – один из спутников насилия в близких отношениях.

4. Склонность без согласия партнёра вводить в секс элементы насилия. Начинаться это может в игровой форме. Инсценировка изнасилования и т. п. Что тут важно понимать? Секс — это про коммуникацию. Если партнёру всё равно, что вы чувствуете, — это явное её нарушение.

5. Манипуляции с использованием чувств вины, стыда, жалости. К сожалению, насилие имеет склонность к эскалации. Если вдруг вы рядом с партнёром ощущаете что-то из этого токсичного набора, скорее всего, дальше будет только хуже. И чем больше вы будете стараться исправить ситуацию, тем сильнее она будет вас затягивать.

6. Вербальные оскорбления. Увы, это не шутки. Если вас что-то задело и вы не можете сказать об этом партнёру, или говорите, но он при этом обесценивает ваши чувства, скорее всего, вас не услышат и дальше.

7. Презрительное отношение к лицам другого пола. Мы уже упоминали о гендерных предрассудках. Если человек не видит партнёра за стереотипными представлениями, это плохой знак.

8. Внезапные смены настроения. Если человек мгновенно переходит в агрессию, это очень опасный признак. Люди, неспособные регулировать свой аффект, склонны к применению физической силы. Также показательна избирательность в том, на кого направлены вспышки гнева. Человек срывается на тех, кто слабее, и при этом сдерживается при тех, кто выше по иерархии или стоит с ним на равных. Он создаёт тем самым двоякое впечатление: то очаровашка, а то вдруг деспот. Насторожить должна вторая его сторона.

9. Предыдущий опыт как агрессора. Друзья или родственники упоминают о частых серьёзных ссорах партнёра с его бывшими? К этим словам стоит прислушаться и присмотреться к избраннику повнимательнее.

10. Угроза насилия. Это не норма в отношениях, даже самых страстных. Не стоит рисковать и проверять, дойдёт ли дело до воплощения угроз.

11. Разрушение предметов, удары по ним. Это предвестники физического насилия. Об этом говорит статистика. В половине случаев женщины, обращающиеся в кризисные центры для жертв насилия, сталкивались с тем, что мужчины разрушали их вещи.

12. Использование любой силы во время скандала. Как мы уже говорили, насилие в отношениях имеет тенденцию к эскалации. Сила и насилие — не просто однокоренные слова, часто одно перетекает в другое стремительно. Также тут важно понять, что вы чувствуете в тот момент, когда партнёр демонстрирует силу. Вам страшно, вы шокированы? Скорее всего, он получил то, чего добивался. Если это не было его целью, он не стал бы обесценивать ваши чувства. Скажите ему о них и своих границах и посмотрите на реакцию.

Что делать?

Если вы обнаружили признаки абьюзивного поведения у себя или своего партнёра, необходимо обратиться за помощью к психологу. Как уже говорилось, насилие невозможно распознать без контекста. Обученный специалист поможет увидеть, что же происходит между вами на самом деле. Это важно, так как, скорее всего, ни родственники, ни друзья не смогут дать объективную оценку происходящему.

Существуют психологические центры, специализирующиеся на помощи абьюзерам, готовым отказаться от насильственного поведения. Желание самого человека — необходимое условие для такого рода работы. Если абьюзер не хочет менять своё поведение (или оно приносит ему удовольствие), это уже — к психиатру.

Пострадавшей стороне также необходимо обратиться к психологу. Существуют центры, где такого рода помощь предоставляется бесплатно. Жертва, попавшая в отношения с абьюзером, часто оказывается в крайне уязвимом положении, а часто и вовсе существует угроза её жизни. Для таких случаев у центров есть возможность разместить женщину в шелтере (их адреса тщательно скрываются), помочь ей найти работу и начать обеспечивать себя.

Также не стоит пренебрегать возможностями групповой терапии. Там человек чувствует поддержку, узнаёт истории других людей, оказавшихся в подобной ситуации, соприкасается с их эмоциями и переживаниями. Видеть своими глазами, как это бывает, — бесценный опыт, необходимый для выхода из ситуации.

Кроме того, не стоит пренебрегать возможностями психологического просвещения, читать литературу и слушать подкасты на тему насилия. Благо сейчас этой информации много в открытом доступе.

И не забывать, что насилие — зло, но его можно победить.