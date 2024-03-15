Как отличить настоящего психолога от мошенника

Семейный и детский психолог Наталья Наумова дала пару советов, которые помогут отличить настоящего специалиста от мошенника. Так, большая часть лжепсихологов сразу же дают человеку готовые советы.

© dreamstime.com

«Все мошенники работают по одному лекалу – дают готовые советы, дают «костыли». И сделав один шаг, человек вынужден вернуться на несколько шагов назад, потому что ему непонятно как жить – человека не учат быть самостоятельным, принимать свои решения, прислушиваться к своим чувствам», – отметила врач.

По словам Натальи Наумовой, готовые клише создают зависимость и не позволяют человеку двигаться дальше самостоятельно. При этом работа настоящего психолога как раз заключается в том, чтобы помочь человеку раскрыть свои внутренние ресурсы, используя их эффективно.

При этом мошенники делают наоборот – задают повышенную зависимость и чувство беспомощности. Врач также напомнила, что настоящий специалист никогда не будет осуждать или давить на чувство вины человека. Он дает возможность взглянуть на ситуацию как бы со стороны и принять верное решение.

Кроме того, в задачи психолога всегда входит задача позволить человеку осознать свои проблемы и самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации, давая ему только советы по плану действий, передает «Общественная Служба Новостей».

Напоминаем, что психолог Хадарцева перечислила пять правил, которые помогут поддержать здоровые отношения с ребенком. В первую очередь эксперт советует дать детям возможность высказывать свое мнение.