Три главные ошибки, которые мешают найти работу

Любой работник мечтает, чтобы его переманили из одной компании в другую на более выгодных условиях. Но если вы собираетесь «уходить в никуда», имейте в виду, что хорошее предложение может подвернуться не сразу.

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Особенно если вы допустите эти три ошибки, предупредила карьерный коуч, экс-рекрутер Amazon Линдси Мастейн.

Почему не берут на работу: частые ошибки

1. Заваливать компанию резюме

Настойчиво идти к мечте — это неплохо. Но в случае с потенциальным работодателем это может не сработать. Если вас не пригласили на повторное собеседование, забрасывать компанию резюме не стоит, иначе есть риск попасть в чёрный список рекрутера, отметила Мастейн.

2. Давить на жалость

Вместо того чтобы проклинать в соцсетях бывшего работодателя и жаловаться на несправедливость корпоративного мира, заявите, что вместе с новой работой вы ищете и новые возможности. Расскажите, что хорошего вы уже сделали и чем можете быть полезны, рекомендовала карьерный консультант.

3. Публиковать резюме в открытом доступе

Если ваше резюме на онлайн-сервисах видно всем желающим, вам будет поступать много странных предложений. А вот по-настоящему хороший работодатель может усомниться в вашем профессионализме. Для него это будет выглядеть как жест отчаяния и сигнал, что вы не так разборчивы в своём выборе, заключила Мастейн.

Как составить идеальное резюме

Лучше делать не одно резюме, а сразу 3–5 штук — под каждую вакансию, порекомендовала HR-эксперт, генеральный директор сервиса TenHunter Мария Лобанова.

При этом у этих резюме должны быть разные шапки — с разными названиями позиций. Поисковые алгоритмы реагируют на совпадения в описании вакансий и резюме. Чем их больше, тем выше шанс, что именно вас выберут.

Подробно описывайте ежедневные задачи, результаты в цифрах, трудности, с которыми сталкивались, и пути их преодоления. Это поможет понять, какие именно задачи вам можно поручить.

О других признаках идеального резюме читайте здесь.

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