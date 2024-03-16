Как научиться радоваться жизни? Запомните 6 правил счастливых людей

Психологи посоветовали развивать в себе благодарность ради счастливой жизни. Речь идёт не о том, чтобы говорить спасибо продавцам в магазине или людям, придержавшим вам дверь, хотя это тоже неплохо. Главное — почаще задавать себе вопрос: что хорошего произошло со мной за прошлую неделю? За что я могу быть благодарным сегодня? Рассказываем, какие ещё правила помогают почувствовать себя счастливее и начать радоваться каждому дню.

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6 правил счастливых людей

Цените дружбу. Уделяйте время близким и друзьям, дарите и получайте любовь и заботу, советует преподаватель психологии и наук о мозге в Университете Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури) Тим Боно. Будьте благодарны. Каждый день спрашивайте себя, за что вы можете быть благодарны. Заведите «дневник благодарности». Избавляйтесь от негатива. Следите за балансом между положительными и отрицательными эмоциями, удаляйте из жизни источники негатива. Обратите внимание, на что вы подписаны в социальных сетях и что читаете, рекомендовал коуч Грегори Салливан из Университета Миссури. Занимайтесь спортом по любви. Найдите вид физической активности, который приносит вам удовольствие. Следуйте своим ценностям. Действуйте в соответствии с вашими истинными ценностями и попробуйте каждый день делать что-то, что будет подтверждать их: помогите коллеге, улыбнитесь незнакомцу, поддержите своего друга. Избегайте отупляющего досуга. Нельзя пить много спиртного, постоянно смотреть телевизор, играть в азартные игры. Давайте себе возможность проживать все эмоции, в том числе и негативные.

Некоторые люди в погоне за постоянным ощущением счастья рискуют провалиться в так называемую серотониновую яму. Что это за состояние и чем оно опасно — узнайте здесь.