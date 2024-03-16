В каких случаях развестись не получится? Ответ адвоката

Не у всех семей всё складывается удачно — некоторые истории любви заканчиваются разводом. Если у супругов нет общих детей и они оба согласны разойтись, то по общему правилу их могут развести в загсе или МФЦ. Но есть случаи, когда развестись не так уж и просто.

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Где можно развестись

По словам Данильченко, в зависимости от обстоятельств развестись можно в загсе, МФЦ или через суд. Первые два органа помогут с расторжением брака, если оба супруга согласны на развод и у них нет общих детей, сказала она в разговоре с Lenta.ru.

Ещё через загс можно развестись, если один из супругов признан недееспособным, безвестно отсутствующим или приговорён к лишению свободы на срок более 3 лет. Для этого другой супруг должен обратиться с заявлением в загс о разводе. Наличие детей в этом случае роли играть не будет.

Развод через суд

Расторжение брака происходит через суд в следующий случаях:

если у супругов есть общие несовершеннолетние дети;

если один из супругов не согласен с расторжением брака;

если один из супругов уклоняется от расторжения брака в загсе.

Чтобы развестись через суд, супругу необходимо подготовить исковое заявление о расторжении брака и приложить к нему оригинал свидетельства о браке и квитанцию об оплате госпошлины. После начинаются судебные заседания, в конце суд выносит решение. Свидетельство о расторжении брака можно получить в загсе или МФЦ.

Когда нельзя развестись

Муж не может подать на развод, если жена беременна и в течение года после рождения ребёнка. Правда, если сама жена не против расставания, то никаких преград для развода нет.