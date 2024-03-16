Психолог назвала «тревожные звоночки», которые говорят об измене мужа

Измена — это всегда больно, обидно и мучительно, и зачастую потому, что многие люди до последнего момента изводят себя тревожными мыслями, надеясь, что ошиблись в подозрениях. Психолог Ольга Романив в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась теми самыми «тревожными звоночками», которые могут свидетельствовать о неверности любимого.

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Начал секретничать

Любовные мелодрамы, показывающие, как один из героев фильма прячется в соседней комнате, разговаривая с тайной пассией по телефону, — это не художественный вымысел, а печальное наблюдение из жизни, отметила эксперт.

— Если ваш благоверный стал секретничать: выходить из комнаты во время беседы, переворачивать телефон экраном вниз, рьяно очищать переписку в электронной почте и мессенджерах, то, вероятно, ему есть что скрывать. Далеко не всегда указанный признак может проявляться так явно, но при наличии близких отношений женщина все равно в состоянии почувствовать нездоровую скрытность.

Стал активно следить за собой

Представители сильного пола тоже начинают кокетничать и активно прихорашиваться, когда кем-то увлечены, заметила психолог.

— К сожалению, не всегда речь идет о собственной жене. Если ваш мужчина всегда был немного франтом, панику бить не стоит. Этот пункт касается среднестатистических супругов, за гардеробом и внешним видом которых по большей части следят их избранницы. Муж стал частенько обновлять гардероб? Сделал модную стрижку? Записался в спортзал? С одной стороны, возможно, человек просто решил измениться. С другой, сразу же возникает вопрос, ради кого это все делается — ради вас или третьей лишней?

Постоянно придирается

Этот признак нужно оценивать только в совокупности с остальными, поскольку сам по себе он не несет никакой угрозы, предупредила Романив:

— Мы склонны придираться, ворчать и критиковать близких довольно часто: когда устаем на работе, болеем, испытываем кризис средних лет и так далее. Вполне очевидно, что ваш муж попал в одну из указанных категорий и рано или поздно успокоится. Но, если все его придирки направлены в адрес любимой («ты вообще перестала готовить», «тебе пора сходить в парикмахерскую, «тебе не конфетки нужно есть, а морковь») и носят довольно обидный смысл, стоит задуматься.

Не исключено, что благоверный ищет повод поругаться, чтобы со спокойной совестью сказать «боюсь, мы не подходим друг другу», предположила собеседница «ВМ».

Начал лгать

По словам психолога, время от времени мы все хитрим и скрываем правду ради всеобщего спокойствия. Другое дело, когда мужчина стал часто «палиться» и вы постоянно обнаруживаете обман.

— Принято считать, что изменщики всегда все продумывают и никогда ничего лишнего не скажут, чтобы не раскрыть себя, но это не так. На практике большинство неверных мужей постоянно находятся в состоянии стресса, поскольку выбрали двойную жизнь, поэтому при таком напряженном ритме они часто забывают, что и кому говорили. Сегодня сказал, что собрание на работе будет до пяти, а завтра говорит, что до семи? Ездил во время обеденного перерыва к стоматологу, а коллеге сказал, что к автомеханику? Это очень дурной признак, который не предвещает ничего хорошего, — подчеркнула Романив.

Перестал испытывать сексуальное влечение

Возможно, что на стороне с этим делом у неверного все в порядке, но лично в вашей спальне давно ничего интересного не происходит, предположила психолог.

— Здесь нужно оценивать ситуацию с учетом всех факторов: проблемы на работе, стресс, ухудшение здоровья, ссоры и так далее, — перечислила специалист.

Если все в порядке, но мужчина упорно избегает близости (как и разговоров о происходящей ситуации), наверняка вы оказались в тайном любовном треугольнике, заключила Романив.