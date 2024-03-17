Какие установки из детства мешают нам построить отношения

«Все мы родом из детства» – эта популярная фраза говорит о том, что многие наши поступки, реакции в юности и более зрелом возрасте сформированы условиями нашего взросления. Записанные в подсознании установки могут быть как позитивными, так и негативными.

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Как выработанные в детстве модели поведения могут мешать в построении гармоничных отношений, сайту «Страсти» рассказала энерго-коуч, рэйки-практик, автор медитаций Вероника Ким.

Как формируются негативные установки?

Мозг – как большой видеоархив: включает в себя все, что мы когда-либо видели или слышали. В том числе, в нем есть информация, впитанная извне о семье и отношениях. Хотим мы того или нет, но часто неосознанно выдаем на эти темы именно те реакции и убеждения, которые запечатлел мозг в ранние моменты нашей жизни. И, поскольку человек имеет определенное представление о том, какими должны быть его отношения, то мозг притягивает, формирует, создает события по созданным в детстве сценариям.

Дополнительно на формирование определенных типов поведения влияют книги и фильмы. В детстве все сказки заканчиваются свадьбой – а что дальше, никто не знает. Нет понимания, как жить в паре, вести быт, строить взаимодействие. Иногда это показывают в фильмах, но и там в большинстве случаев преобладает острый сюжет, в котором отображаются худшие сценарии.

Поэтому многие девушки, вступая в брак и не имея нормальных знаний о том, как формировать здоровые отношения, просто проигрывают родительский опыт или неосознанно выдают накопленные извне реакции.

Примеры негативных установок

У нас нет инструкции, как строить счастливые отношения. Но сегодня есть довольно много информации в свободном доступе, чтобы мы могли менять жизнь к лучшему. Проверьте, какие негативные установки вы взяли из своей семьи, и пробуйте осознанно их менять.

После сорока женская жизнь окончена

Страх возраста, одиночества – вот что сквозит в этой установке. Если ваша мама и другие близкие женщины были несчастны, но не разрывали отношений по перечисленным причинам, то и вы будете стремиться быстрее входить в союз, пока часики «не затикали».

Хороших мужиков щенками разобрали

Подобный взгляд на мир также приводит к тому, что женщина цепляется за партнера до последнего, чтобы не остаться одной. Пусть плохонький – но есть, где же найдешь нормального?

Все мужчины изменяют

Такое обобщение очень мешает гармонично взаимодействовать с партнером. На что мозг настроен – то человек и получает, поэтому из всех мужчин девушка с данной установкой выберет того, кто будет изменять.

Как может сформироваться подобное негативное убеждение? Например, по пути из детсада вы услышали, как бабушки на лавке обсуждали развод знакомой пары, обронив, что «все из-за того, что после сорока мужчины заводят любовниц». Ваша психика «записала» информацию, и с годами будет ее транслировать. Потому что именно так и формируется наше представление о мире.

Жизнь прожить – не поле перейти

С подобной установкой взрослый будет притягивать в свою реальность массу трудностей. Потому что с детства усвоил: жизнь – это сложно, трудно, нужно все контролировать, проверять, прикладывать массу усилий. Поэтому те отношения, в которых будет легко и комфортно, девушка будет отвергать, они будут казаться пресными, скучными.