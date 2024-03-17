Почему смысл жизни не в детях, любви и деньгах

Многие люди привыкли жить от цели к цели: сначала человек учиться, чтобы стать специалистом в каком-то деле, потом должен работать, чтобы заработать денег на поездку на море, а потом едет отдыхать, чтобы набраться сил для работы. Но оказывается, так жить бессмысленно.

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Почему — рассказал психолог и писатель Михаил Лабковский.

В чём смысл жизни

Эксперт отметил, что люди привыкли искать во всём смысл и делать что-то не просто так, а ради чего-то. Кто-то живёт от одной цели к другой, а кто-то пытается соответствовать общепринятым стандартам. Например, к 30 годам уже завести детей.

Все эти установки идут из детства и только в зрелом возрасте человек понимает, что никакого смыла, чтобы идти от цели к цели, нет. По словам Лабковского, нет смысла ни в детях, ни в успехе, ни в любви, потому что человек сам наполняет свою жизнь смыслом и счастьем изо дня в день. И смысл жизни может быть разным: сегодня — один, а завтра — другой.

Почему не нужно искать смысл жизни

Психолог отметил, что тот, кто понимает, что счастье зависит только от него самого, обретает свободу. Для того, чтобы прийти к этому состоянию, нужно освободиться от ненужных установок, с которыми мы росли и на которые тратили кучу сил.

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