Что такое «синдром старшей дочери» и чем он опасен

Тренд из «ТикТока» поддержали ученые. Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что популярный у блогеров термин — это не просто выдуманный ради хайпа штамп, а биологический феномен. Обязанности по уходу за младшими братьями и сестрами фактически в роли бесплатной няни, помощь по дому, особенно если мать девочки переживала стресс и депрессию во время второй и последующих беременностей, толкают старших дочерей к ранней зрелости.

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Для получения этих результатов аналитики провели 15-летнее исследование 253 пар матерей и детей. Наблюдаемые женщины были в среднем в возрасте 30 лет и имели высшее образование. В процессе наблюдения ученые отслеживали количество биомаркеров полового созревания в крови детей — гормонов, вырабатываемых надпочечниками, способствующих развитию волос на лобке и подмышках, появлению неприятного запаха тела и акне, а также изменению половых желез, перераспределению жира и созреванию костей.

Исследование также показало, что старшие дочери часто чувствуют себя вынужденными взять на себя роль маленькой помощницы не только при рождении братьев и сестер, но и в случае других невзгод. Таких, как смерть отца, расставание родителей, когда ребенку еще нет пяти лет, низкий уровень доходов родителей, когда ребенок начинает осознавать свои потребности в возрасте 7-9 лет.

Психолог Кати Мортон назвала 8 признаков синдрома старшей дочери в своем ролике на TikTok с более чем 5,5 миллиона просмотров.