Можно ли побороть комплекс неполноценности и как он портит жизнь

Считается, что большая часть наших проблем в личной жизни – от низкой самооценки. Именно поэтому мы влюбляемся в недостойных избранников, которые потом нас безжалостно бросают. А некоторым и вовсе не удаётся построить серьёзные отношения. Действительно ли комплекс неполноценности может испортить любую жизнь, откуда он вообще берётся и как с ним бороться? Об этом мы беседуем с кризисным психологом Натальей Рачковской.

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Откуда ноги растут

– Считается, что причина большей части неудач в личной жизни кроется в низкой самооценке. Человек сам себя не ценит, поэтому партнёры ведут себя соответствующе.

– Это не совсем так. На мой взгляд, люди часто путают причину и следствие. Смотрят, например, на женщину, которая много лет пробыла в плохих отношениях и которая себя мало ценит, и думают, что причина в низкой самооценке. А бывает так, что её самооценка снижается как раз потому, что она находится в плохих отношениях.

– От чего вообще зависит уровень самооценки?

– У нас может быть разная самооценка в отношении различных вещей. Например, на работе я могу считать себя хорошим профессионалом, а в отношениях – женщиной, недостойной хорошего мужчины.

Основа самооценки закладывается в детстве. Когда совсем маленький ещё ребёнок только начинает разглядывать мир вокруг себя. И если он при этом, например, видит улыбающееся лицо матери, которая с ним ласково воркует, подходит к нему, когда он плачет, утешает и так далее, у него закладывается ощущение, что с ним лично и с миром всё в порядке. Мир безопасен и дружелюбен по отношению к нему.

Со временем ребёнок начинает воспринимать вербальные оценки своим поступкам со стороны мамы: «ты молодец» или «ты не молодец». Где-то до семи лет ребёнку очень важно, чтобы его хвалили родители. Из этого складывается его самооценка.

После семи лет ребёнок начинает нуждаться во внешних оценках профессионалов – учителя, тренера, педагога в кружке.

В подростковом возрасте на первый план выходят оценки сверстников. Ребёнку очень важно быть принятым как раз в их среде.

Ближе к окончанию подросткового возраста становятся важными оценки романтических партнёров. Человек учится ощущать себя как достойного любви или нет.

После окончания учёбы для человека становится важно, как его принимают в профессиональном кругу.

И вот таким образом, постепенно, кирпичик за кирпичиком, выстраивается наша самооценка.

– Получается, что даже если родители в лепёшку разбивались, чтобы обеспечить ребёнку нормальную самооценку, в школе или институте её могут разрушить?

– Да, у нас на каждом из этих этапов может произойти сбой. Конечно, совсем рухнуть самооценка может только если родители не заложили ребёнку никакого фундамента. Но если родители всё сделали в целом правильно, то в дальнейшем, когда каких-то кирпичиков станет не хватать, самооценка будет проседать в определённой области.

Например, если ребёнку не хватило оценок от учителей, он будет пасовать перед вышестоящим начальством, ему будет сложнее развиваться в профессиональной сфере, он будет бояться браться за что-то новое.

Если ему не хватило одобрения сверстников, ему будет сложно устанавливать дружеские отношения.

Человек, уверенный, что он недостоин любви, будет выбирать партнёров, которые во всех отношениях значительно ниже. Потому что считает, что только такого партнёра способен удержать рядом с собой. Он может терпеть плохое отношение к себе, считая, что заслуживает его. В какой-то момент такой человек может вообще начать отказываться от отношений – кого похуже я не хочу, а кого получше я недостоин.

– Как понять, что у вас есть проблемы с самооценкой, мешающие в личной жизни?

– Если вы ощущаете себя как человека достойного любви, интересного другим людям, и считаете их тоже достойными людьми, значит, у вас хорошая самооценка.

Если же вам кажется, что вы никому не можете понравиться, никто из приличных людей не захочет с вами быть, а внимание на вас обращают только уроды, значит, в этой сфере самооценка снижена.

Правда, есть и другой вариант неадекватной самооценки – завышенная. Я нравлюсь всем, в меня все влюбляются, меня все обожают. Это другая крайность, и, как правило, за этой крайностью кроется всё-таки низкая самооценка, то есть это гиперкомпенсация.

Любовь с ограничениями

– Женщины связываются с мужчинами-потребителями и инфантилами тоже от низкой самооценки?

– Не всегда. Ведь такие мужчины могут себя презентовать совершенно по-другому. Вот пример из практики. Мужчина на начальном этапе рассказывал женщине, что он предприниматель, после развода квартиру и машину оставил жене и т.д. Выглядел достойно. А позже выясняется, что как предприниматель он почти не зарабатывает, менять ничего не хочет, а квартира и машина, которые он оставил бывшей жене, принадлежали ей изначально.

Совершенно разные женщины попадают в плохие отношения. Это может быть действительно девочка недолюбленная, а может быть и благополучная во всех отношениях женщина. Просто мужчина презентовал ей одно, а потом, когда она уже увязла в этих отношениях – влюбилась, а то и забеременела, оказывается уже совсем другое.

– Люди самоутверждаются за счёт других тоже от неуверенности в себе?

– Чаще всего этим грешат люди с расстройствами личности. Такой человек в принципе живёт между двумя полюсами – идеализация и обесценивание. Он так относится и к себе, и к другим. То ему кажется, что он самый крутой, то – что он полное ничтожество.

При здоровой самооценке вы ощущаете себя хорошим – хорошей мамой, сотрудником, подругой. А не лучшей подругой, лучшей мамой. А у людей с расстройствами личности нет полутонов – либо я самая прекрасная мама, подруга и т.д., либо самая плохая.

Но невозможно быть самой-самой-самой во всём. И когда человек сталкивается с этим, он начинает чувствовать себя ничтожеством.

И чтобы избежать этого ощущения полного ничтожества, человек начинает себя сравнивать с другими и, соответственно, в свою пользу.

А у здорового человека даже с низкой самооценкой такой потребности нет. Если он чем-то в себе недоволен, то просто пытается исправить себя, а не принижать других.

– Как понять, что ваш избранник пытается самоутверждаться за ваш счёт?

– Например, он вас часто критикует. Или использует пассивно-агрессивные комплименты: «Ну можешь же, когда хочешь». Но это не похвала. Похвала – это «Какой ты молодец!»

Или чрезмерное восхваление себя. Бывает, например, женщина жалуется подруге на проблемы с ребёнком, что он хамит, не слушает. А та в ответ: а мой такой послушный и хороший. То есть человек вместо того, чтобы посочувствовать, начинает восхвалять себя.