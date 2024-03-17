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Курские женщины на пенсии больше хотят заниматься хобби, чем внуками

Судя по результатам опроса портала SuperJob, большинство курян хотели бы путешествовать, когда выйдут на пенсию.

Женщины на пенсии больше хотят заниматься хобби, чем внуками
© depositphotos.com

В опросе участвовали работающие куряне старше 45 лет. Так вот, почти 23% опрошенных мечтают отправить в путешествие, когда выйдут на пенсию. При этом каждый шестой будущий пенсионер хотел бы продолжить работать. Около 9% курян хотят наконец заняться спортом, а примерно 7% опрошенных рассчитывают наконец-то отдохнуть от работы. Только 4% курян, судя по опросу, будут помогать воспитывать внуков.

Работать на пенсии чаще планируют мужчины, а путешествовать женщины . Так же заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины. Женщины на пенсии хотели бы посвятить время хобби - этот вариант в два раза популярнее, чем внуки.

Психология