Женщины на пенсии больше хотят заниматься хобби, чем внуками

Судя по результатам опроса портала SuperJob, большинство курян хотели бы путешествовать, когда выйдут на пенсию.

В опросе участвовали работающие куряне старше 45 лет. Так вот, почти 23% опрошенных мечтают отправить в путешествие, когда выйдут на пенсию. При этом каждый шестой будущий пенсионер хотел бы продолжить работать. Около 9% курян хотят наконец заняться спортом, а примерно 7% опрошенных рассчитывают наконец-то отдохнуть от работы. Только 4% курян, судя по опросу, будут помогать воспитывать внуков.

Работать на пенсии чаще планируют мужчины, а путешествовать женщины . Так же заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины. Женщины на пенсии хотели бы посвятить время хобби - этот вариант в два раза популярнее, чем внуки.