Психолог дал совет россиянам, как преодолеть «стеклянный потолок»

Психолог Лерона Наринская напомнила, что люди часто испытывают безысходность из-за того, что не видят возможности разрешения проблем. В психологии данное явление назвали «стеклянным потолком».

Чаще всего со «стеклянным потолком» сталкиваются в сфере работы. У человека внутри возникает желание вырасти как сотрудник и профессионал, а ограничения остаются все еще с ним.

Психологи объяснил, что нужно делать в таком случае. Во-первых, необходимо честно себе признаться, что «стеклянный потолок» в жизни случился.

Во-вторых, если человек присвоит себе авторство своей жизни и перестанет искать причины неудач вовне — сделать шаг вперед навстречу своим достижениям станет проще. Психологически также станет проще от осознания, что новые реалии человека вовсе не те же самые, что были в прошлом, когда эти ограничения были сформированы.

В-третьих, нужно очень четко сфокусироваться на том, что конечный результат попыток достигнуть что-либо в значительно большей степени зависит именно от самого человека, а не от внешних обстоятельств, пишет "Пятый канал".

В-четвертых, психологи советуют представить, что весь мир точно также стремится осуществить мечту человека. Прошлый опыт не должен омрачать нынешние стремления.

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