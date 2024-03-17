Язык любви, болезни и другие вещи, которые стоит знать о своем партнере

Вступая в серьезные отношения с новым партнером, мы часто даже не задумываемся о том, чтобы прояснить важные моменты еще на начальном этапе общения с человеком. Психолог Наталья Петросян подсказала WomanНit, о чем стоит поговорить со своей второй половинкой, пока вы не вступили в брак.

© FREEPIK / RU.FREEPIK.COM

На каком языке любви говорит партнер

Может показаться, что обсуждение проявления чувств — не такая уж важная тема для построения долгосрочных отношений. Психолог не согласна.

Наталья: «Если ваш партнер, к примеру, не может похвастаться широким эмоциональным спектром, он будет задаривать вас подарками, тем самым проявляя свои чувства к вам, а вам вместо этого необходимы глубокие душевные беседы или долгие часы наедине. Вы оба непременно столкнетесь с непониманием, найти компромисс не всегда просто, лучше прояснить такой момент как можно раньше».

Наследственность

Если вы решили строить долгие отношения с партнером и серьезно задумываетесь о продолжении рода, вопрос о болезнях всплывет рано или поздно. Согласитесь, обидно узнать о серьезных наследственных заболеваниях своего мужчины, когда вы уже несколько месяцев находитесь в официальном браке и вовсю планируете ребенка.

Наталья: «Конечно, таки вопросы не задают в лоб, однако аккуратно прояснить этот момент точно стоит».

Хочет ли он детей в будущем

Вопрос, который задают очень редко.

Психолог: «Почти каждая женщина уверена, что сможет исправить партнера, вообще не задумываясь о том, что взрослые люди в принципе редко меняют свои убеждения. Если он никогда не хотел детей, практически нет никаких шансов, что вы повлияете на ситуацию».

Подумайте, стоит ли тратить годы жизни на переубеждение человека, чьи цели и планы не совпадают с вашими.

Что для него является изменой

Для кого-то изменой не являются даже поцелуи, а кто-то остро реагирует на лайки своего партнера в соцсетях. Этот момент может стать решающим в ваших отношениях, особенно если вы оба собственники в отношениях.