Психолог сказала, когда нельзя прощать обиду

В Прощеное воскресенье клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Дарья Ведмицкая сообщила, что есть два варианта, когда обиду прощать не надо.

В первом случае речь идет о несоответствии ценностей двух сторон. Второй - когда обида становится способом манипуляции и инструментом реализации собственных целей.

«Когда близкого ловят на измене, обида - вполне обоснованная реакция, и такая ситуация может послужить поводом для обсуждения приемлемости тех или иных форм поведения. Если ценности не совпадают, то простить человека может быть очень сложно, так как для этого придется переломить собственные устои и сдвинуть границы нормы. Готовы вы на это или нет - решать только вам», - рассказала психолог «Газете.Ru».

В случае манипуляции может казаться, что жертва - это человек, которого обидели, а агрессор - обидевший, но все не так просто.

«Если мы говорим о манипуляциях, то агрессор скрывается под шкурой обидевшегося. В такой ситуации задача обидевшегося - «прогнуть» границы «агрессора» под себя. Если вы понимаете, что вами манипулируют именно таким способом, то стоит вынести этот вопрос на обсуждение, так как такая форма коммуникации и взаимодействия нездорова и непродуктивна», - отметила специалист.

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