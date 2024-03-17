Как распознать абьюзера? 10 признаков

На начальной стадии влюбленности сложно понять, что за человек перед вами, поскольку есть увлеченность, заинтересованность, и каждый стремится проявить свои лучшие стороны. И если с физическим насилием все понятно, то эмоциональное проявляется завуалированно. И понять, что это именно оно, довольно сложно. По каким признакам в поведении можно понять, что вы столкнулись с абьюзером, сайту «Страсти» рассказала Вероника Ким – энерго-коуч, рэйки-практик, автор медитаций.

Кто такой абьюзер?

Не все люди стремятся в отношения, чтобы обрести любовь, принятие, заботу. Некоторым необходим полный контроль над партнером. Таких называют абьюзерами. Они добиваются своей цели любыми способами – запугиваниями, манипуляциями, унижениями, угрозами, преследованиями, и даже физическим насилием. Последствия для партнера могут быть очень серьезными – вплоть до депрессивных состояний, тревожных расстройств и нарушений здоровья.

В нашем обществе до сих пор не принято учить девочек, по каким признакам в поведении избранника они смогут понять, что тот будет хорошим мужем и отцом. Интуиция на этапе эйфории также не помогает почувствовать неладное, а недостатки партнера девушка часто не берет в расчет, думая, что потом все наладится. Потому что с детства в сказках транслировался счастливый конец с женитьбой, после которого только «жить поживать и добра наживать», -

Однако чем дольше вы остаетесь в отношениях с абьюзером, тем меньше можете сопротивляться ему, объективно оценивать реальность и свое состояние. И вырваться из этой ситуации становится все сложнее. Поэтому постарайтесь проанализировать поведение мужчины, с которым вы начали встречаться, и понять, есть ли «тревожные звоночки». Если да, то разрывайте отношения! Он не изменится.

Признаки абьюзера

Важно понимать, что некоторые из перечисленных характеристик могут встречаться и у обычных мужчин. Но чем больше «красных флажков», тем выше вероятность того, что стоит обезопасить себя и прекратить встречи.

Вот признаки абьюзера:

Неприятие внимания со стороны других мужчин: ваш избранник крайне отрицательно реагирует на взгляды и улыбки, обращенные в вашу сторону даже от случайных прохожих.

Партнер требует от вас, чтобы вы скромнее одевались, не наносили макияж либо делали его менее заметным.

Контроль, который проявляется в том, что ему не нравится, когда вы не являетесь по первому зову, бросив все дела, или когда много общаетесь с другими людьми.

Мужчина раздает указания в повелительном тоне.

Разговоры о том, что женщина должна и обязана, и это довольно внушительный список.

Излишняя скупость.

Просьбы не трогать лицо или еще какие-то части тела, с указанием, что возможны «непроизвольные реакции» в виде ответного удара, выработанные с годами.

Резкие смены настроения с хорошего на раздражительное и агрессивное без видимых причин.

Нежелание вникать и слушать объяснения причин в ситуациях, когда вы рассказываете, почему опоздали или чего-то не сделали.

Грубость и хамство, часто скрытое под интеллигентной внешностью: на первых порах оно может проявляться в сторону других людей, а не вас – официантов, прохожих и т.п.