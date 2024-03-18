Психолог объяснила, когда прощать обиду нельзя. Таких ситуаций всего две
В Прощёное воскресенье принято просить прощения и прощать. Но если подходить к традиции неформально, то в жизни получается простить далеко не все обиды. Когда-то это действительно необходимо для того, чтобы примириться с человеком и жить дальше, а иногда простить обиду нельзя. Что это за ситуации, рассказала клинический психолог Дарья Ведмицкая.
Когда нельзя прощать обиду
При несоответствии ценностей
По словам эксперта, если причиной обиды стало несоответствие ценностей, то простить человека очень сложно. Например, для кого-то поцелуй — это измена, а для другого — нет. Чтобы простить человека в таком случае, придётся переломить собственные устои и изменить собственные границы нормы. Поэтому окончательное решение остаётся на усмотрение человека.
Когда обида — это манипуляция
Психолог также уточнила, что когда обида — это способ манипуляции, а обидевший — на самом деле агрессор, речь о прощении тоже идти не может. Здесь нужно разговаривать и доносить до собеседника, что такая форма взаимодействия нездорова и непродуктивна. И попытки прогнуть границы под себя не увенчаются успехом, заметила Ведмицкая.
О том, что делать, если простить человека хочется, но никак не получается, «Секрет» рассказал в этом материале.