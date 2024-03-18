Психолог объяснила, когда прощать обиду нельзя

В Прощёное воскресенье принято просить прощения и прощать. Но если подходить к традиции неформально, то в жизни получается простить далеко не все обиды. Когда-то это действительно необходимо для того, чтобы примириться с человеком и жить дальше, а иногда простить обиду нельзя. Что это за ситуации, рассказала клинический психолог Дарья Ведмицкая.

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Когда нельзя прощать обиду

При несоответствии ценностей

По словам эксперта, если причиной обиды стало несоответствие ценностей, то простить человека очень сложно. Например, для кого-то поцелуй — это измена, а для другого — нет. Чтобы простить человека в таком случае, придётся переломить собственные устои и изменить собственные границы нормы. Поэтому окончательное решение остаётся на усмотрение человека.

Когда обида — это манипуляция

Психолог также уточнила, что когда обида — это способ манипуляции, а обидевший — на самом деле агрессор, речь о прощении тоже идти не может. Здесь нужно разговаривать и доносить до собеседника, что такая форма взаимодействия нездорова и непродуктивна. И попытки прогнуть границы под себя не увенчаются успехом, заметила Ведмицкая.

О том, что делать, если простить человека хочется, но никак не получается, «Секрет» рассказал в этом материале.