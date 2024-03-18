Почему в долгих отношениях секс уходит на второй план

Существует несколько причин, по которым состоящие в длительных отношениях пары отодвигают сексуальную близость на второй план, и самая популярная из них — появление ребенка, считает сексолог центра семейного образования Secrets Алина Мурзагалиева. Об этом и других факторах, влияющих на интимную жизнь супругов, она рассказала «Ленте.ру».

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Мурзагалиева объяснила, что после появления ребенка секс отходит на второй план, потому что у молодых родителей меняются приоритеты и все силы уходят на заботу о младенце. К тому же у женщин после родов достаточно часто снижается либидо из-за гормональной перестройки. В этом случае, по словам сексолога, необходимо просто дождаться полного восстановления организма и сил и только после этого возвращаться к жизни, в которой есть секс.

Также специалистка обратила внимание, что интерес к сексу с возрастом в целом постепенно снижается, но его можно поддерживать, реализуя в постели свои фантазии.

«Важно не бояться проговаривать свои ощущения и желания, честный и откровенный разговор всегда поможет решить любой вопрос, в том числе и в интимной жизни», — рассказала Мурзагалиева.

Вторая и при этом не менее распространенная причина отодвигания секса на второй план — огромное количество работы и усталость, продолжила собеседница «Ленты.ру».

Это касается как женщин, так и мужчин. Иногда человек может не заметить, как оказался в гонке за деньгами и карьерой, и вся энергия уходит туда, поэтому сил на интим не остается. Секс — это не что иное, как обмен энергией между партнерами. Если людям нечем обмениваться, то будет просто супружеский долг Алина Мурзагалиева сексолог

Чтобы исправить ситуацию, сексолог посоветовала научиться соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Если же один из партнеров не готов уделять внимание интимной сфере и считает ее неважной, он может столкнуться с изменами и конфликтами в отношениях в будущем, предупредила специалистка.

Последней причиной подобной проблемы Мурзагалиева считает однообразие в сексе.

Когда пара находится в отношениях долго, все становится пресным и рутинным, и секс не исключение. Однако он постоянно требует разнообразия и оживления. Хорошая новость в том, что секс — это то, что можно развивать ежедневно, если регулярно делиться своими фантазиями с партнером и не стесняться воплощать их в жизнь Алина Мурзагалиева сексолог

Ранее сообщалось, что жителю Аргентины, который мечтал завести ребенка, случайно сделали вазэктомию. В конце февраля 41-летний Хорхе Басе отправился в больницу недалеко от Буэнос-Айреса для операции по удалению желчного пузыря, а когда очнулся от наркоза, медсестра сообщила, что ему по ошибке провели вазэктомию, то есть лишили возможности иметь детей.