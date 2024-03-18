ИИ-призраки умерших родственников могут нанести вред психическому здоровью

Резонансным комментариям был подвергнут поступок Канье Уэста, который, будучи мужем Ким Кардашьян, подарил ей на сорокалетие голограмму её умершего отца. Виртуальное появление на празднике отца вызвало у именинницы особый пул эмоций. Эксперты задались вопросом: могут ли ИИ-призраки стать помощью или помехой в процессе скорби?

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Психотерапевт Найджел Маллиган, исследующий возможности использования технологий искусственного интеллекта, говорит о своей обеспокоенности по поводу воздействия этих технологий на психическое здоровье людей. Особенно, если речь идёт о тех, кто скорбит. Воскрешение людей в качестве аватаров может нести больше вреда, чем пользы, усугубляя стресс, депрессию, паранойю и психоз, – публикует статью автора MedicalXpress.

Сегодня созданы ChatGPT и другие чат-боты, которые позволяют пользователям вести долгие человеческие разговоры. Искусственный интеллект может создавать интерактивные виртуальные представления умершего человека, используя цифровой контент – фотографии, видео, электронные письма. Цифровые призраки могут помочь восстановить связь с потерянным близким: дают возможность что-то ему сказать или получить ответ на вопрос. Есть мнение, что их можно использовать в качестве средства скорби.

Однако, общение с ИИ-призраком, обладающим сверхсходством с умершим человеком, могжет нанести вред психическому здоровью – говорит психотерапевт. Горевание требует времени, есть ряд стадий горя, которые человек может проживать в течение многих лет. Вмешиваться в этом процесс с помощью ИИ может быть опасным. Роботы-призраки с искусственным интеллектом могут ещё больше травмировать человека и усугубить связанные с переживанием горя проблемы – таких как галлюцинации, например.

Риски связаны и с тем, что ИИ-призраки могут сказать не то, что нужно, или дать плохой совет. ChatGPТ уже подвергается критике за предоставление пользователям дезинформации. В случае со скорбящим человеком это может быть слишком дорогая ошибка.

Специалист указывает на важность процесса забывания, которое является весомым элементом здорового горя. Но, чтобы забыть, людям требуется найти значимые способы помнить об умершем: речь идёт, прежде всего, о ритуалах и символах, которые помогают людям «правильно помнить, чтобы правильно забывать».