Как вести светские беседы и легко заводить знакомства

Часто замечаю на встречах и конференциях: люди не умеют заводить лёгкие разговоры (small talk), считают их «пустой болтовнёй». Такие скептики уверены: достаточно заниматься своим серьёзным делом, а если уж говорить, то о великом, чтобы все ахнули. Великого нет — молчу с умным видом, пью кофе. Расскажу, почему всё же важно уметь заводить простой разговор и как при этом выглядеть достойно.

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Зачем нужен small talk

Для наших собеседников лёгкие разговоры — это способ проверить, можно ли с нами вести диалоги посерьёзнее.

Настоящие «серьёзные люди» как раз очень легки на «поговорить». Не болтать о пустом, а легко общаться.

И эта лёгкость даётся нам очень и очень сложно.

Потому что каждый раз перед тем, как открыть рот, мы задаём себе вопрос: «А что обо мне подумают? Какое впечатление я произведу на людей?».

Но реалии таковы, что именно сейчас нам необходимо общаться больше, чем когда бы то ни было. Всё, чтобы донести ценность того, что мы делаем.

Начиная общаться с человеком, мы не можем сразу зайти и сказать: «Здравствуйте! Послушайте мою самопрезентацию». Нам нужно как-то сформировать пространство и поле доверия, чтобы человек расслабился. И по сигналам — вербальным и невербальным, которые мы транслируем — он начал бы проникаться и думать: «Хммм, да, ты нормальный, я с тобой даже затеял простой разговор, и мне комфортно».

В рабочей среде примерно 70% важной информации приходит не с планёрок, а вот с таких разговоров «за жизнь» на конференциях, в курилке или на фуршете. И эта прелюдия хороша, чтобы перейти к более важным темам. Такой icebreaker.

Как начать разговор

У эксперта в области коммуникации Кэрол Флеминг я как-то нашла простую технику ведения small talk. Называется она ARE и состоит из трёх шагов:

Anchor — якорь.

Зацепитесь за что-нибудь (погода, интересный предмет гардероба, комплимент заведению, премьера фильма). Например, вы заходите и видите на ком-то потрясающий костюм. И говорите: «Здравствуйте! Мы с вами ещё не знакомы, но я вас точно теперь не смогу забыть, потому что то, как вы выглядите, — это в самое сердце!».

Повод для разговора может быть разным. Главное — привлекать внимание человека ненавязчиво, от души и… искренне. Искренность очень важна.

Reveal – раскрытие.

Зацепившись якорем, мы развиваем тему или переключаемся на другую. От погоды мы всегда можем перейти к путешествиям или отпуску. При этом важно поделиться чем-то своим.

Скажем, на конференции можно сказать собеседнику: «Я всегда как заворожённая смотрю Ирину Хакамаду, это просто топ! А вы выступаете?». Слово за слово — и так далее. По сути, это разговор ради разговора, который помогает расслабить вашего собеседника и как-то войти в его пространство.

Encourage – поощрение.

Задавайте открытые вопросы — то есть не те, которые позволяют человеку ответить только «да» или «нет». Открытые часто начинаются с фраз «А как вы считаете…», «Что вы думаете…», «Куда…» и так далее. Попробуйте обойтись без позёрства. Не старайтесь произвести впечатление. Попробуйте понять, кто перед вами, и транслировать: «Друг, я свой, мы с тобой одной крови, я тебя не обижу».

В этот момент происходит то самое волшебство.

Буквально 3–5 минут нужно для того, чтобы войти в пространство человека, чтобы он расслабился.

Собеседнику должно быть комфортно и понятно, что вы его не обидите. Он смотрит на вас через призму своих загонов, блоков и убеждений. «А чего это он так со мной разговаривает, наверное, хочет чего-то?». Да нет, просто хочет наладить контакт.

Поэтому учитесь лёгкости. Помните: двери перед вами откроют смелость и искренность, а позёрство — долой. Не говорите о том, в чём не уверены, слушайте ответы, цепляйтесь за новый смысловой «якорь» — и вперёд!