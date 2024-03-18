Психологи раскрыли секрет ночных кошмаров

<p>Смерть во сне часто волнует умы многих, превращаясь в универсальный сюжет <strong>ночных грёз</strong>. Отражая события от несчастных случаев до автомобильных катастроф, эта тема занимает ведущие позиции среди сновидений, согласно исследованиям Келли Балкли, чья база данных насчитывает свыше <strong>40 тысяч записей</strong>. Эксперты, включая Дейдру Барретт из Гарвардской медицинской школы, отмечают, что пробуждение перед кульминационным моментом смерти служит защитной реакцией, избавляя от тревожных сцен, <a href="https://csn-tv.ru/posts/id267304-skrytyj-smysl-snov-o-smerti-ot-straha-do-pokoja" target="_blank" rel="noopener">передает</a> Центральная Служба Новостей.</p> <p>Сны о смерти не всегда наполнены <strong>ужасом.</strong> Исследования среди студентов выявили, что такие сновидения могут сопровождаться ощущениями свободы или покоя, что помогает понять, почему люди продолжают видеть их, несмотря на потенциальное беспокойство. Барретт указывает, что сны, в которых смерть наступает <strong>без последующего пробуждения</strong>, оказываются менее тревожными, вызывая скорее грусть, чем страх. Описания опыта "вне тела" или "на грани смерти", когда сновидцы наблюдают за собственной смертью со стороны, также не редкость.</p> <p>Разнообразие причин, вызывающих сны о смерти, варьируется от естественного страха умереть до <strong>символизации</strong> значимых изменений в жизни, таких как новые начала или окончания. Эти сновидения могут служить способом <strong>преодоления страха</strong> перед смертью или метафорой жизненных переходов, помогая справиться с глубокими внутренними чувствами.</p>

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