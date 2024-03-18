Психолог назвала три проблемы, которые мешают женщинам строить отношения

Чаще всего женщины обращаются за психологической помощью из-за низкой самооценки, трудностей в общении и негативного травмирующего опыта, рассказала семейный психолог Ирина Канищева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что неуверенность часто мешает построить здоровые отношения.

Низкая самооценка значительно влияет на возможность завязать отношения с тем мужчиной, которого женщина хотела бы видеть рядом с собой, вследствие чего она соглашается быть с тем, кто хотя бы просто проявил к ней интерес. И часто эти отношения женщину не устраивают, но она не может решиться их завершить из-за страха одиночества, — пояснила психолог.

Многие женщины сталкиваются с тем, что не могут выражать собственные чувства, особенно негативные. Зачастую это приводит к конфликтам в отношениях. Канищева отметила, что общение является ключевым элементом здорового взаимодействия с окружающими. В связи с этим важно учиться выражать свои мысли и чувства конструктивно, а также слышать партнера. Тем временем негативный опыт влияет на способность женщины строить отношения. Часто травматические события оставляют отпечаток на психике.

Психолог Анна Девятка ранее рассказала, что каждому человеку необходимы друзья. По ее словам, людям свойственно делиться с окружением происходящими в жизни событиями. Однако не обо всех переживаниях можно рассказать родственникам, указала она.