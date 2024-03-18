Психолог констатировала высокий уровень агрессии и страха у жадных людей

Нежелание делиться появляется из-за пережитого дефицита. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

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«У жадности существуют разные вариации. Есть, например, такая разновидность жадности, как скупердяйничество. В принципе, когда мы говорим о жадности и воровстве — мы всё-таки говорим о нашей теневой стороне. Человеку неинтересно признавать, что в нём есть такие качества, как жадность, что он мог бы украсть и забрать что-то у кого-то негуманными способами. Когда мы говорим о жадности, нужно понимать, что патологическая экономность — это тоже элемент жадности. Но есть нюансы, есть много полутонов. Природа жадности глубоко лежит внутри нашей психики. Жадность всегда выходит из какого-либо тяжёлого дефицита. Будь то голод, бедность, лишение чего-то. Плюс обязательно должен присутствовать элемент страха. В жадности очень важный компонент — агрессия. Жадные люди очень агрессивны».

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