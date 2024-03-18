Как избежать выгорания на работе

Выгорание на работе вошло в число наиболее распространенных проблем среди современных профессионалов. Как оно происходит, чем грозит и что можно сделать, чтобы уберечь себя заранее, рассказала семейный психолог Валерия Балашов, сообщает «Вечерняя Москва».

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К выгоранию приводят как внешние, так и внутренние факторы. Среди первых можно выделить тяжелые условия труда, нагрузки, дедлайны, конфликты в коллективе и низкую оплату труда. К внутренним факторам относятся гиперответственность, перфекционизм, страх подвести коллег, стремление делать все идеально.

Чтобы избежать выгорания, необходимо четко разделять время работы и отдыха, не решать рабочие задачи дома и уделять достаточное внимание семье. При этом важно помнить о своих увлечениях, хобби, интересах и находить возможность включать их в свою жизнь. Также необходимо научиться планировать рабочее время и создавать удобные и комфортные условия для труда. В частности, можно позаботиться о рабочем месте, оснастить его всем необходимым, установить правильное освещение.

«Справиться с выгоранием на работе возможно, если находить баланс между работой и личной жизнью, уделять внимание себе и своему здоровью, чтобы сохранить энергию и энтузиазм для достижения своих целей», – отметила специалист.

Психолог подчеркнула важность заботы о себе и расслабления после рабочего дня. В том числе посоветовала освоить техники медитаций и самомассажа, придумать и закрепить несколько ритуалов, которые помогут отделиться от работы и переключиться на отдых. Одним из них может быть переодевание или душ после работы.

Не стоит забывать и о физических упражнениях – они поддержат хорошее настроение и помогут наполниться энергией. К ним можно добавить дыхательные практики, например осознанное дыхание, и здоровый сон.

Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала MIR24.TV, что почти половина российских работодателей сообщили об увеличении количества «выгоревших» сотрудников. К такому печальному результату приводит непонимание собственных возможностей и ограничений, а также нахождение не на своем месте, отметила специалист.