Странные подарки и неуместные прикосновения: четыре способа вычислить пикапера

Курсы пикапа не потеряли своей актуальности за последние годы, пусть они и не приносят мужчинам ожидаемого результата в большинстве случаев. Психолог и секс-коуч Анна Михненко поделилась с нами лайфхаками, как вычислить мужчину, который просто отрабатывает на вас навыки, полученные от тренера по пикапу.

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Он странно знакомится

Чуть ли не основное правило пикапера — никаких банальностей.

«Я советую обращать на этот момент внимание в первую очередь. Чем более витиеватая фраза последует после „привет“, тем больше вероятность, что перед вами классический пикапер», — говорит Анна.

Та же история с комплиментами — пикапер никогда не ограничивается восхищениями вроде: «Ты так прекрасна!» Ждите необычного комплимента.

Он смотрит в глаза с первых минут знакомства

Конечно, уверенные в себе мужчины почти всегда поддерживают зрительный контакт, но в случае с пикапером его взгляд глаза в глаза говорит не об уверенности. Анна:

«Когда мужчине нравится женщина, он так или иначе смущается в первые минуты. А вот пикапер ни о чем не переживает, ведь у него цель — обработать как можно больше женщин, поэтому ему не страшно, что вы его отошьете».

Он старается вас потрогать как можно быстрее

Сексолог уверена, что пикапер начнет к вам прикасаться при любом удачном случае. Анна: «Он будет подавать вам руку, поправлять ваш шарф или волосы, некоторые целуют руку, пристально глядя в глаза — все это однозначно манипуляция, если вы еще не особо знаете друг друга, так как подобный формат общения уместен лишь между влюбленными».

Он особо не тратится на вас

Как мы уже говорили, основная цель пикапера — обработать как можно больше женщин, а значит, бюджет ограничен на каждую девушку. Анна: