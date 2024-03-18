Названы признаки, по которым можно распознать пассивную агрессию от близких

Пассивная агрессия от близких людей зачастую проявляется через критику, подтрунивание, игнорирование, рассказала психолог Елена Ярикова. В беседе с LIFE.ru специалист уточнила, что неприязнь в такой ситуации не выражается в открытой форме. Распознать агрессию можно по собственным эмоциям: обычно после контакта с таким человеком остается обида или раздражение.

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Фразы: «Все в порядке», «Все нормально, тебе, как обычно, кажется», «Делай как знаешь», «Ок, не отвлекаю», хотя действия человека и его поведение говорят об обратном — это еще один маркер, что в вашу сторону проявляется скрытая агрессия, — пояснила психолог.

Часто близкие люди начинают проявлять пассивную агрессию после того, как им отказали в какой-либо просьбе. Ярикова посоветовала не бояться высказывать свое мнение. Если постоянно молчать в ответ на проявления агрессии и уходить от конфликта, обидчик продолжит вести себя таким образом. Также важно отстаивать собственные границы.

Ранее опрос показал, что около четверти (32%) россиян становились жертвами экономического абьюза в семье. В 49% случаев респонденты подчеркивали, что супруга или супруг контролировали их банковские счета. Кроме того, 24% опрошенных признались, что партнер мог без их согласия оформить кредит.