Почему любовь сразу к двум людям является патологией

Практически каждый человек может оказаться в ситуации, когда ему начинает казаться, что он любит сразу двоих. Подобный треугольник и тяжесть выбора способны превратить его жизнь в ад. Но действительно ли можно по-настоящему влюбиться сразу в двух человек? Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой.

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По ее словам, если человек любит сразу двоих людей, значит, он страдает от страха одиночества. Поэтому он на всякий случай подбирает себе запасного партнера. А причина этого кроется глубоко в детстве.

— Причиной такого поведения всегда является травматизация в детском возрасте, когда ребенок по какой-либо причине должен был расстаться с мамой на длительное время. Например, малыша до трех лет увезли к бабушке и адекватно не объяснили, зачем это сделали. В такой ситуации он теряет из виду маму и может подумать, что она умерла и никогда за ним не вернется. Если женщина уезжает работать или учиться в другой город или попадает в больницу и ей приходится отдать своего ребенка его бабушке, то он успевает сделать вывод, что у него больше нет любимого человека и нужно любить кого-то другого, — рассказала Наумова.

В этот момент рядом с малышом находится заботливая бабушка, которую он начинает сильно любить и к которой привязывается. В итоге мама возвращается, ребенок обижается на нее, потом прощает, а синдром одиночества закладывается в подсознании, отметила специалист.

Психолог подчеркнула, что, безусловно, все зависит от восприятия. У многих людей были подобные ситуации в жизни, но травматизации не произошло. Однако важно понимать, что испытывать любовь к другим людям, находясь в отношениях, — это патология.

— Как правило, в обществе это не принято, человеку приходится скрывать данный факт, обманывать своих любимых людей. Поэтому получаются отношения, которые разрушают самого человека, который затеял эту игру. Он не может выбрать и начинает обесценивать своих партнеров, особенно если они сильно зависимы от него эмоционально или материально. Такие отношения вносят в жизнь хаос, невроз, напряженность и скандалы, — предупредила Наумова.

По мнению специалиста, когда человек любит и принимает себя, ценит и доверяет себе, то он может эти же чувства испытывать и по отношению к партнеру и у него нет необходимости заводить запасной вариант.

— Если у человека гармоничное внутреннее состояние, тогда он может быть только с одним партнером. А если в обычных отношениях он чувствует свою уязвимость, то заводит любовницу, — считает психолог.

Единственно верный выход здесь — это психотерапия, подчеркнула Наумова. Работа со специалистом поможет лучше понять себя, окружающих, найти выход из сложившейся ситуации.

— Психотерапевт поможет перестроить сознание и разорвать этот любовный треугольник. Тогда человеку станет спокойнее и в жизнь вернется гармония, — заверила собеседница «ВМ».

Созависимость от партнера, родителей или друзей разрушительна для личности. В таком случае человек живет чужой жизнью и не понимает, кто он на самом деле. «ВМ» узнала у клинического психолога, ОРКТ-терапевта Маргариты Алексеевой, почему человек попадает в созависимые отношения и как из них выбраться.