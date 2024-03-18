Британка с двумя влагалищами рассказала об интимной жизни

В Великобритании 25-летняя модель OnlyFans Эмили Шарлотт, родившаяся с двумя матками и шейками матки, рассказала, что снимает эротический контент с двумя мужчинами и не считает это изменой, передает Daily Mail. Девушка призналась, что ее любовники не подозревают друг о друге и она не считает себя неверной, поскольку при половом акте проникновение происходит в разные влагалища.

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Модель призналась, что узнала о своем заболевании — дидрофизии матки — в 16 лет. Тогда врачи заявили ей, что она может зачать двух детей от разных мужчин одновременно, что подтверждается и двумя менструациями.

Я не изменяю, потому что я позволяю своим парням использовать по одной вагине каждому, — заявила девушка.

Также модель считает, что ее ухажерам необязательно знать о существовании друг друга. Она признается, что изначально не планировала заводить такую модель отношений. Мужчины же помогают ей создавать контент для OnlyFans, хоть порой и сложно устроить график их встреч. У девушки также есть правило — в один день она занимается любовью только с одним из ухажеров.

Ранее американка Мари Темару, рост которой составляет 190,5 см, решила зарегистрировать аккаунт на OnlyFans после потери работы из-за COVID-19. Девушка настолько понравилась подписчикам, что смогла за год заработать 44 млн рублей, а в бизнес также втянулись ее братья, рост которых остановился на отметке в 206 и 208 см соответственно.