Баланс между работой и личной жизнью: кому подходит удаленка

Удаленный формат работы в современном мире приобретает все более масштабный характер, однако не все люди оказались способны к исполнению профессиональных обязанностей, находясь дома. Основателя академии удаленных профессий SkillFusion Юлия Каленова рассказала сайту «Страсти», на какие вопросы надо ответить самому себе при выборе между работой в офисе и удаленкой.

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Первый, и один из самых главных моментов — можете ли вы работать одни? Работа оффлайн, по словам эксперта, предполагает, что в течение дня вы так или иначе взаимодействуете с людьми — будь то коллеги, клиенты или подрядчики. С уходом из офиса пропадет и корпоративная культура. Больше никаких разговоров у кулера или бесед во время обеденного перерыва, вся коммуникация будет сводиться к встречам с коллегами по Zoom и, возможно, каким-то одиночным звонкам с клиентами.

Помимо этого, есть другой важный момент — на удаленке пропадает как таковая подотчетность. На протяжении рабочего дня сотрудника, по сути, никто не контролирует. Конечно, не стоит думать, что получится работать так, как вам заблагорассудиться. Ведь как и у любого другого работника, у вас будут определенные обязанности и задачи, которые придется выполнять в срок. А регулярный срыв дедлайнов, разумеется, ни к чему хорошему не приведет.

Не менее важно для себя понять, сможете ли вы поддерживать баланс между работой и личной жизнью? Когда в связи с пандемией начался массовый переход на удаленку, по словам Юлии, выяснилось, что дома некоторые сотрудники работают гораздо больше, чем в офисе. Согласно данным опросов, уже в 2020 году 45% опрошенных удаленщиков начали перерабатывать, а 75% респондентов сказали, что работают по выходным. С того времени глобально ситуация не изменилась.

Организация рабочего пространства — еще один важный фактор. С ним связан не менее важный вопрос: «Позволит ли ваше окружение работать вам из дома?» Получится ли работать на удаленке, если в это же время с вами рядом будут находиться супруг или супруга, дети или иные родственники? Можно сказать, что это не проблема, и будет достаточно одного разговора с близкими. Но в реальности нужно быть готовым к тому, что придется поднимать этот вопрос не один раз. Причем не факт, что получится обойтись без разногласий и споров, отметила основатель академии. Поэтому перед переходом на удаленку продумайте, где и как вы будете работать: за своим рабочим столом в общей комнате, в вашем отдельном кабинете или, например, в коворкинге.

Для того чтобы не ошибиться, выбирая между удаленкой и офисом, необходимо протестировать каждый формат, заявила Каленова. Есть несколько вариантов.

Первый и самый очевидный — обратиться к работодателю и спросить, можете ли вы перейти на удаленку? Если специфика вашей текущей работы не позволяет каждый день находиться вне офиса, то надо узнать, возможен ли гибридный формат? Даже если вам разрешат работать из дома раз в неделю, то у вас уже будет возможность оценить свой потенциал на удаленке. Надо попробовать поработать так несколько месяцев.

Если руководство против, да и с текущей работой удаленку представить крайне сложно, поработайте в таком формате над каким-либо сторонним проектом, например, в качестве подработки. Не забывайте постоянно оценивать свое состояние, отметила эксперт. Получается ли у вас работать по четкому графику из дома? Комфортно ли работать в таком формате? Ваша эффективность продолжает оставаться на уровне? Если ваш ответ «да», то, скорее всего, у вас получится работать удаленно, заключила Каленова.

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