Семь неочевидных женских привычек, которые отпугивают мужчин

Одним нравятся скромные романтичные девушки с ведущим архетипом домохозяйки, кто-то без ума от роковых и властных женщин, а кому-то подавай пацанку, с которой можно и футбол вместе посмотреть. Но все же есть общие принципы и вещи, которые отталкивают любых мужчин, какая бы девушка рядом с ним ни была. Какие действия могут быть неправильно истолкованы или создать неприятное впечатление, «Вечерней Москве» рассказала психолог, специалист по психосоматике Карина Чен.

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— Когда женщины встречаются с представителями сильного пола, будь то деловой ланч, свидание или дружеская встреча, каждая деталь в поведении может играть ключевую роль в принятии решения о дальнейшей коммуникации, — отметила специалист.

Психолог выделила семь женских привычек, которые могут оттолкнуть мужчину.

Чрезмерное использование телефона

Непрерывный скроллинг социальных сетей или постоянные звонки могут создать впечатление у мужчины, что он не заслуживает вашего внимания, предупредила специалист.

Обсуждение бывших

По мнению психолога, разговоры о прошлых партнерах могут вызвать неудобство и создать впечатление, что вы еще не готовы к новым отношениям.

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Токсичные комментарии

Cплетни и негативные высказывания о других выставят вас не в самом лучшем свете, подчеркнула Чен.

Раскрытие секретов

Некоторые девушки на первом свидании рассказывают о слишком интимных моментах в жизни, плачут, вспоминая о смерти бабушки или о буллинге в школе, заметила специалист:

— Не рекомендую это делать, так как чрезмерная душевная открытость на ранних этапах знакомства может создать лишнее напряжение в общении.

Содержимое сумочки

Не стоит перетряхивать перед мужчиной свою сумку, посоветовала эксперт:

— Представьте лицо мужчины, на глазах у которого выворачивают наизнанку внутренность дамской сумки, где, несомненно, можно будет найти и грязный носовой платок, и кучку смятых билетов за парковку, и предметы интимной гигиены.

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Беседы о своей фигуре

Темы, связанные со стремлением к идеальным формам и интенсивными методами похудения, лучше не стоит поднимать в разговорах с мужчинами, считает специалист:

— Настоящие мужчины обычно не вдаются в подробности процесса достижения женской стройности. Они предпочитают думать, что красивая фигура — это результат природного достояния женщины, а не усердных усилий с помощью изнуряющих диет, спортзала и инъекций липолитиков, так не стоит их в этом переубеждать.

Подъем тяжести

По словам психолог, многие женщины привыкли во всем полагаться лишь на себя, тем самым лишая мужчину шанса проявить свою заботу. Но вопрос здесь не в физической силе, а в тонкостях взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

— Научите его быть вашим героем даже в мелочах: порадуйте своего мужчину возможностью помочь вам открыть тяжелую дверь, донести пакеты, — посоветовала эксперт.

Однако она подчеркнула, что это общие рекомендации и в каждой ситуации нужно руководствоваться здравым смыслом и личным опытом.