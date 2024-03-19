Как распознать скрытую месть

Крик — не просто проявление эмоций. В этом случае месть неявна, потому что человек не разрабатывал план, как отомстить обидчику. Поэтому порой люди вредят совсем не тем, кто причинил им боль.

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Как и почему это проявляется, «Секрету фирмы» объяснила психолог, автор психологических комиксов «Навигатор для родителей» Татьяна Василькова.

5 признаков, которые выдают в вас мстительного человека

1. Ответный удар

Как легко понять, что мстите вы или вам? Если видите, что человек находится в состоянии обиды. Обиде соответствует чувство боли. И в этот момент человек непроизвольным образом уже планирует месть.

Например, он решает: «Мне не помогли, когда я попросил кого-то, и больше не буду никогда помогать этому человеку». Или: «Меня не поздравили с днём рождения, я обиделась и больше тоже не буду поздравлять с днём рождения».

«Вот это противопоставление: если мне что-то не сделали, то я в ответ не буду делать, — это признак мести».

2. Плохие слова

Обзывания — это тоже месть. «Мне неприятно то, что ты говоришь или делаешь, поэтому ты — дурак и козёл». Это скрытая месть: человек может даже не подозревать, что когда он обзывает кого-то, то просто мстит.

3. Крики и истерики

Когда человек повышает голос и кричит — это месть. Потому что ему больно, он не справляется с ситуацией. Например, родитель кричит на ребёнка. Или коллега — на коллегу.

Это его крик о помощи: «Мне плохо», «Мне больно», «Я не справляюсь». Как бы этим криком начинает мстить. Потому что цель того, кто мстит, по Рудольфу Дрейкурсу (американский психолог. — Прим. ред.), — это защита. Человек хочет защититься.

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«Месть — это больше о том, что человек не имел знаний, возможностей и навыков решить вопрос мирным путем. Месть — это всегда войны. На этапе мести люди воюют. Каждый за своё».

4. Борцы за справедливость

Желание человека писать жалобы на плохое обслуживание или какие-то недочёты в работе организации — тоже признак мстительности. Именно чувством мести часто руководствуются «борцы за справедливость»: «Вы не соблюдаете правила сервиса, я на вас напишу вы жалобу в вышестоящую инстанцию».

Они могут даже жаловаться на тех, с кем вполне мирно общаются. Например, «Ты шумишь, сосед, я вызову полицию». Здесь мы тоже имеем дело с потребностью человека защититься — защитить себя самого, свои права.

5. Увольнения и разводы

Расставания, разводы и увольнения с хлопаньем дверей — это тоже месть. «Я больше не буду с тобой жить», «Я больше не буду у вас работать».

«Если человек разводится со скандалом, а не с пожеланием счастья второму человеку, то это говорит о том, что он мстит».

Месть откровенная и скрытая

Месть — очень непростое чувство. Ведь она бывает откровенной и скрытой. Когда человек строит козни и составляет планы, как он сделает плохо другому человеку, то мы имеем дело с откровенной местью. И с ней более-менее всё понятно.

Другое дело, когда люди сами не подозревают, что они мстят или когда мстят по другому адресу — вовсе не тому, кто сделал им плохо. Например, мама наорала на ребёнка не потому, что он сделал что-то плохое именно ей, а из-за звонка учительницы, которая рассказала про драку ребёнка. То есть мама получила боль от учительницы, а передала её своему ребёнку.

Ну, а иногда и вовсе бывает, что люди мстят друг другу просто потому, что так получилось. И выражение «Ты мне под руку попался» — как раз об этом.

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