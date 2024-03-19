Мужчина рассказал о неожиданной причине потери сексуального интереса к жене

Мужчина потерял сексуальный интерес к жене после того, как она увеличила губы и сделала подтяжку лица и шеи. О неожиданной проблеме, разрушившей отношения, он рассказал на форуме Reddit.

Пользователь под ником r/AITAH признался, что идея жены сделать пластическую операцию не понравилась ему с самого начала. Мужчина сообщил ей об этом, но препятствовать не стал. При этом к новой внешности супруги он так и не смог привыкнуть. «Прошло несколько месяцев, и я как бы боюсь смотреть на нее. Очевидно, она это заметила», — рассказал мужчина, добавив, что старается избегать интимной близости с женой или занимается с ней сексом в темноте.

Она не выдержала и спросила, есть ли у меня роман. Я ответил, что нет. Она попросила посмотреть мой телефон. Я разблокировал его и передал. Я не беспокоился, что она что-нибудь найдет, потому что находить было нечего.

Поскольку женщина не оставляла попыток узнать причину изменений в поведении супруга, он в конце концов признался.

Я не был грубым. Или предельно честным. Я просто сказал, что ее новое лицо не показалось мне привлекательным, и меня это оттолкнуло, — рассказал мужчина.

По его словам, после этих слов женщина перестала с ним разговаривать, а ее сестра и друзья, которым она пожаловалась, считают его ужасным человеком.

Я все еще люблю ее, но ее лицо теперь просто странное. Она похожа на синюю инопланетянку из "Пятого элемента", — утверждает мужчина.

Большинство пользователей форума с пониманием отнеслись к ситуации и заявили, что автор не может контролировать сексуальное влечение.

Я выступаю за то, что люди могут делать со своим телом, что хотят. Но если партнер говорит, что модификация может ему не понравиться, надо помнить о риске, что так и будет, и влечение в паре изменится. Свобода выбора не освобождает от последствий. Произошедшее — очевидный результат того, что происходит, если не учитывать мнение партнера при внесении эстетических изменений, особенно таких драматичных.

Ранее мужчины и женщины обсудили самые возмутительные поступки бывших партнеров. Так, один из пользователей вспомнил, что ему пришлось расстаться с девушкой из-за того, что она потребовала избавиться от кота.