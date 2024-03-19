Мужчинам важен общий стиль и походка при знакомстве с женщиной

Эксперты узнали, на что россияне обращают внимание при знакомстве с противоположным полом. Об этом «Газете.Ru» сообщил сервис для знакомств Mamba и ювелирный бренд SOKOLOV.

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В ходе исследования стало известно, что мужчины при первой встрече оценивают внешнюю опрятность и ухоженность девушки (60%), общий стиль (48%) и походку (21%). Каждый пятый также признался, что анализирует новую знакомую по ее аксессуарам.

При этом девушки сперва обращают внимание на общий стиль мужчин (57%), его опрятность и ухоженность (50%), а также на манеру речи (38%). Каждая третья опрошенная призналась, что оценивает украшения собеседника.

«При этом одним из главных критериев оценки потенциального партнера оказался стиль. По словам 54% мужчин и 56% женщин, схожий стиль может говорить о том, что они подходят друг другу. Еще 31% мужчин и 10% женщин предпочитают партнеров с иным вкусом, поскольку считают, что противоположности притягиваются», — заявили эксперты.

Кроме того, выяснилось, что многим россиянам нравится наличие пирсинга у собеседника. 90% мужчин и 56% женщин ответили, что готовы встречаться с партнером, у которого есть проколы на теле.

«Самым привлекательным для мужчин женским пирсингом оказался прокол носа (33%). В топ-3 также вошли верхняя часть уха (21%) и микродермал (19%). Россиянкам же больше нравятся мужчины с проколом верхней части уха (30%), брови (9%), а также индастриалом, проколом крыла носа и септумом (по 6%)», — рассказали специалисты.

При этом более половины опрошенных мужчин (65%) и женщин (74%) не имеют проколов на теле.

Помимо этого, эксперты выяснили, что женщины судят партнера по его украшениям. 49% респонденток таким образом определяют стиль и вкус партнера, 38% — примерный уровень жизни и заработка мужчины и 7% — характер человека.

Однако не все представители мужского пола обращают внимание на украшения и аксессуары.

«Треть мужчин (33%) признались, что не разбираются в таких вещах и не могут оценивать собеседника по ним. Еще 32% отметили, что могут лишь примерно понять уровень жизни и заработка девушки, а 27% — предугадать ее стиль и вкус», — заявили эксперты.

При этом только 8% респондентов среди мужчин признались, что могут определить характер девушки по ее аксессуарам.